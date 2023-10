Wall Street richting rode opening

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse aandelenmarkten gaan dinsdag een lagere opening tegemoet. In aanloop naar de openingsbel noteerden de futures op de S&P 500 circa 0,5 procent in het rood. De futures op de Nasdaq verloren 0,6 procent.

"Hogere obligatierendementen en een sterkere Amerikaanse dollar houden beleggers aan de zijlijn", volgens marktanalist Michael Hewson van CMC Markets.

De Amerikaanse tienjaarsrente liep dinsdag verder op naar 4,75 procent en de dollar won aan kracht. De euro/dollar noteerde dinsdagmiddag op 1,0473.

WTI-olie werd een half procent goedkoper. De olieprijzen komen later deze week mogelijk in beweging, wanneer het OPEC+ Joint Ministerial Monitoring Committee, of JMMC, bijeenkomt. De vergadering van het technisch comité, die het OPEC+ beleid zullen evalueren, staat voor woensdag gepland. Het JMMC heeft de bevoegdheid om een volledige OPEC+ vergadering bijeen te roepen als dat nodig is.

"De markt zal benieuwd zijn of er tekenen zijn van een verandering in het productiebeleid van de groep", schreven de analisten van ING. "Wij denken niet dat de groep haar productiebeleid zal wijzigen", aldus de bank.

Op macro-economisch vlak is het dinsdag rustig. Alleen vacaturecijfers uit de VS staan op de rol. Later in de week volgen twee banenrapporten.

Analisten van Rabobank verwachten dat de vacaturecijfers zullen laten zien dat de verhitte arbeidsmarkt maar heel langzaam afkoelt. "En dat steunt de 'hoger voor langer' gedachte."

Bedrijfsnieuws

Eli Lilly wil Point Biopharma overnemen voor 1,4 miljard dollar. Per aandeel is dit 12,50 dollar, een premie van bijna 90 procent. Het aandeel Eli Lilly bewoog nauwelijks na het nieuws. Aandelen van Point Biopharma werden 84 procent meer waard.

Airbnb is door KeyBanc afgewaardeerd van Kopen naar Houden. De analisten zeiden dat de marges van het bedrijf een piek op korte termijn hebben bereikt en dat de omzetgroei zou kunnen vertragen tot 11 procent op jaarbasis in 2024 als het aantal overnachtingen afneemt. Het aandeel daalde voorbeurs 2,5 procent.

Meta zou bezig zijn met een voorstel waarbij gebruikers in Europa 14 dollar per maand gaan betalen voor advertentievrije versies van Instagram of Facebook, meldde The Wall Street Journal. Het aandeel daalde licht in de voorbeurshandel.

Slotstanden

De S&P 500 sloot maandag vlak op 4.288,39 punten, de Dow Jones index verloor 0,2 procent op 33.433,35 punten en de Nasdaq sloot 0,7 procent hoger op 13.307,77 punten.