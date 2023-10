Vopak neemt deel aan project voor groene ammoniak Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Vopak

(ABM FN-Dow Jones) Vopak neemt met Vopak Moda Houston deel aan een project voor de productie van groene ammoniak. Dit maakte het tankopslagbedrijf dinsdag bekend. Vopak doet dit in samenwerking met INPEX uit Tokio, het Franse Air Liquide Group en LSB Industries uit Oklahoma. Het gaat om een zogeheten pre-FEED voor de ontwikkeling van een grootschalige productie- en exportfaciliteit voor de Houston Ship Channel. De deelnemende partijen brengen vooral kennis en ervaring op diverse terreinen in. Als het project daadwerkelijk wordt uitgevoerd, zal de faciliteit eind 2027 goed zijn voor een productie van 1,1 miljoen ton per jaar, met de optie op een verdere productieverhoging. Bron: ABM Financial News

