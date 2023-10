Amerikaanse futures noteren vrijwel onveranderd Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse aandelenmarkten lijken dinsdag zonder grote bewegingen van start te gaan. Rond lunchtijd noteerden de futures op de S&P 500 index 0,1 procent lager, terwijl die voor de Nasdaq ook met 0,1 procent daalden. Op macro-economisch vlak is het dinsdag rustig. Alleen vacaturecijfers uit de VS staan op de rol. Later in de week volgen twee banenrapporten. De Amerikaanse tienjaarsrente liep verder op naar 4,73 procent en de dollar won aan kracht. De euro/dollar noteerde op 1,0474 en olie werd een half procent goedkoper. De olieprijzen komen later deze week mogelijk in beweging, wanneer het OPEC+ Joint Ministerial Monitoring Committee, of JMMC, bijeenkomt. De vergadering van het technisch comité, die het OPEC+ beleid zullen evalueren, staat voor woensdag gepland. Het JMMC heeft de bevoegdheid om een volledige OPEC+ vergadering bijeen te roepen als dat nodig is. "De markt zal benieuwd zijn of er tekenen zijn van een verandering in het productiebeleid van de groep", schreven de analisten van ING. "Wij denken niet dat de groep haar productiebeleid zal wijzigen", aldus de bank. Bedrijfsnieuws Eli Lilly wil Point Biopharma overnemen voor 1,4 miljard dollar. Per aandeel is dit 12,50 dollar, een premie van bijna 90 procent. Het aandeel Eli Lilly bewoog nauwelijks na het nieuws. Aandelen van Point Biopharma werden 86 procent meer waard. Slotstanden De S&P 500 sloot maandag vlak op 4.288,39 punten, de Dow Jones index verloor 0,2 procent op 33.433,35 punten en de Nasdaq sloot 0,7 procent hoger op 13.307,77 punten. Bron: ABM Financial News

