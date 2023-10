Europese beurzen lager rond middaguur Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen noteerden dinsdag overwegend lager op een relatief nieuwsluwe dag. De breed samengestelde STOXX Europe 600 index noteerde dinsdag rond het middaguur vlak op 448,10 punten. De Duitse DAX liet een daling zien van 1,2 procent naar 15.203,60 punten. De Franse CAC 40 noteerde een min van 0,1 procent met een stand van 7.062,26 punten. De Britse FTSE steeg 0,4 procent naar 7.540,87 punten. Vanmiddag volgen de eerste indicaties van de gesteldheid van de Amerikaanse arbeidsmarkt met de vacaturestand over augustus. Woensdag volgt het rapport van ADP en op vrijdagmiddag staat het officiële banenrapport op het menu. Olie noteerde dinsdag vlak tot licht hoger. Een november-future West Texas Intermediate noteerde 0,2 procent in het groen op 88,98 dollar, terwijl voor een december-future Brent 93,33 dollar werd betaald, een vlakke koers. De euro/dollar noteerde op 1,0486. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar op 1,04 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op maandag stond er een stand van 1,0478 op de borden.



Bedrijfsnieuws Ryanair heeft in september 9 procent meer passagiers vervoerd dan in dezelfde maand een jaar eerder. Het aandeel noteerde 0,1 procent hoger. Sika verwacht dankzij de sterke marktpositie en innovatiekracht "een nog sterkere prestatie in de komende jaren". De koers steeg met 1,1 procent. De Britse online modeverkoper Boohoo Group verlaagde de outlook voor dit jaar, nadat in de eerste zes maanden van het lopende boekjaar de omzet en alle andere posten lager uitvielen dan een jaar eerder. Het aandeel Boohoo noteerde 10,5 procent lager. In Parijs en Frankfurt noteerde de meerderheid van de aandelen in de hoofdindex in het rood. In Parijs viel het met de minnen nog mee. Alleen Worldline sprong er daar uit met een koersdaling van 2,6 procent. In Frankfurt noteerden elf aandelen een verlies van meer dan 2 procent, onder aanvoering van RWE en E.ON, die beiden meer dan 5 procent inleverden. Futures Wall Street De Amerikaanse beurzen gaan dinsdag naar verwachting een licht hogere opening tegemoet. Futures op de S&P 500 index noteerden echter nog geen 0,1 procent in het groen. De S&P 500 sloot maandag vlak op 4.288,39 punten, de Dow Jones index verloor 0,2 procent op 33.433,35 punten en de Nasdaq sloot 0,7 procent hoger op 13.307,77 punten. Bron: ABM Financial News

