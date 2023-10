AEX werkt verliezen weg, verzekeraars bovenaan Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Euronext

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs heeft de rode cijfers weggewerkt en noteerde dinsdag kort na de klok van elf uur op 724,34 punten. Veel macronieuws was er vanochtend niet voorhanden. Alleen de vacatures in de VS staan vanmiddag op het menu. Dit is een eerste cijfer over de Amerikaanse arbeidsmarkt deze week. Woensdag en vrijdag volgen de banenrapporten van ADP en de overheid zelf. Analisten van Rabobank verwachten dat de vacaturecijfers zullen laten zien dat de verhitte arbeidsmarkt maar heel langzaam afkoelt. "En dat steunt de 'hoger voor langer' gedachte." De Amerikaanse tienjaarsrente noteerde op 4,683 procent. Tussen nu en de verkiezingen van volgend jaar zal de Amerikaanse politiek een puinhoop blijven, zo waarschuwt Frank Vranken van Bank Edmond Rothschild. Dit zal vermoedelijk resulteren in een hogere risicopremie voor Amerikaanse schulden. De euro/dollar handelde op 1,0484 en de olieprijs maakte een pas op de plaats. Stijgers en dalers In de AEX namen de verzekeraars de kop. Aegon, NN en ASR stegen krap 1 tot ruim 2 procent. Shell won 0,6 procent. Universal Music Group profiteerde van een gunstig rapport van ING en steeg een half procent. Prosus en ABN AMRO waren de grootste dalers met verliezen van 1,2 procent. CTP steeg 1,5 procent en presenteerde met Growy een huurder voor het CTPark Amsterdam City. Financiële details deelde CTP niet. JDE Peet’s won 0,8 procent. Just Eat Takeaway en Signify verloren 4,0 en 3,9 procent. ING halveerde het koersdoel voor de maaltijdbezorger naar 20 euro en JPMorgan haalde 6 euro van het koersdoel voor de verlichtingsspecialist af en kwam uit op 32,00 euro. In de AScX noteerde alleen Accsys een kleine plus. Kendrion en Ebusco daalden 2,7 en 5,1 procent. Het lokaal genoteerde Onward Medical verloor 11,6 procent. Bron: ABM Financial News

