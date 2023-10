Valuta: euro verder onder druk Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De euro noteerde dinsdag onder de 1,05 dollar, terwijl de Amerikaanse tienjaarsrente vanochtend verder stijgt. "Verder lijkt er ook wat behoefte aan een veilige haven met het uitstel voor het Amerikaanse overheidsbegroting", aldus valutahandelaar Paul Erdmann van valutabroker Ebury dinsdag tegen ABM Financial News. "De markt kijkt deze week verder uit naar de Amerikaanse banendata over september", aldus de handelaar. De voorzitter van de Fed van Cleveland Loretta Mester verwacht dat de Fed dit jaar nog één keer de rente verhoogt en deze dan langere tijd ongemoeid laat. Daarmee zou het belangrijkste rentetarief van de VS op 5,50 tot 5,75 procent uitkomen. Mester is één van de twaalf Fed-bestuurders die nog een renteverhoging voorziet. Zeven denken dat de Fed het er bij laat. Volgens Erdmann is circa dertig procent van de markt nu van mening dat de Fed bij de eerstvolgende vergadering begin november de rente verhoogt. De Japanse minister van financiën, vorige week al vastberaden de yen te ondersteunen in de glijvlucht die de munt doormaakt, was dinsdag zeer bezorgd over de lage koers van de yen, en stelde alle middelen in te zetten die nodig zijn om het dalende tij te keren. De Reserve Bank of Australia liet de rente vandaag voor de vierde achtereenvolgende keer onveranderd op 4,10 procent, mede op basis van de economische onzekerheden. Vanmiddag volgen de eerste indicaties van de gesteldheid van de Amerikaanse arbeidsmarkt met de vacaturestand over augustus. De euro noteerde dinsdag vlak op 1,0483 dollar. De Europese munt noteerde vlak op 0,8674 Britse pond. Het Britse pond noteerde ook vlak op 1,2086 dollar. De dollar noteerde dinsdag op 149,82 yen. De Australische dollar zakte 0,7 procent naar 0,6318 Amerikaanse dollar. Bron: ABM Financial News

