JPMorgan verlaagt koersdoel Signify

(ABM FN-Dow Jones) JPMorgan Research heeft dinsdag het koersdoel voor Signify verlaagd van 38,00 naar 32,00 euro met een onveranderd Overwogen advies in aanloop naar de cijfers van de verlichtingsspecialist over het derde kwartaal. Dit bleek uit een analistenrapport van de Amerikaanse bank. De bank rekent op een aanhoudende volumedruk in combinatie met een herstel van de kasstroom. JPMorgan verwacht een autonome krimp in het derde kwartaal van 7,3 procent. Daarmee is de bank een stukje pessimistischer dan de analistenconsensus, die op een daling van 6,1 procent rekent. De aangepaste EBIT zal volgens JPMorgan zijn uitgekomen op 162 miljoen. Dat scheelt slechts een miljoen euro met de consensus van 163 miljoen euro. De bank verwacht dat Signify de outlook voor de marge zal herhalen. "Maar vanwege een toenemende cyclische tegenwind, zijn wij voorzichtiger ten aanzien van een herstel", aldus de analisten. Zij verlaagden hun taxaties voor de aangepaste EBIT in 2024 en 2025 met 8 en 10 procent. Het aandeel Signify daalde dinsdag met 4,2 procent naar 24,18 euro. Bron: ABM Financial News

