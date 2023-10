Beursblik: ING verhoogt koersdoel Universal Music Group Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) ING heeft het koersdoel voor Universal Music Group verhoogd van 26,00 naar 30,00 euro met een herhaling van de koopaanbeveling. Dit bleek dinsdag uit een rapport van de bank. Volgens analist David Vagman heeft UMG critici de mond gesnoerd in 2023. De marge viel in het tweede kwartaal "significant" hoger uit dan verwacht, met een stijging van 184 basispunten op jaarbasis. "En we denken dat er nog meer in aantocht is", aldus Vagman, wijzend op Spotify en Youtube die hun prijzen verhogen. Maar ook een mogelijke deal met TikTok kan positief uitpakken, denkt de analist. Hoewel het aandeel UMG het de laatste periode al goed deed, meent ING dat er nog meer in het vat zit. Het aandeel UMG koerste dinsdagochtend op een vlak Damrak 1,1 procent hoger naar 24,90 euro. Bron: ABM Financial News

