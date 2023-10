Beursblik: ING verlaagt koersdoel aandeel AMG Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) ING heeft het koersdoel voor het aandeel AMG verlaagd van 56,00 naar 50,00 euro met handhaving van het koopadvies. Dit bleek dinsdag uit een analistenrapport van ING. ING wees daarin op de lagere spotprijzen voor lithium. Niettemin hield de bank wel vertrouwen in het krachtige winstpotentieel voor AMG als volledig geïntegreerde producent van lithium. Daar stond dan weer wel een zekere bezorgdheid over de resultaten over het derde kwartaal tegenover. Die cijfers worden op 8 november gepubliceerd en daarvoor verwacht ING een EBITDA die met 63 miljoen dollar 38 procent lager zou liggen dan in dezelfde periode vorig jaar. Volgens ING ligt dat én aan de lagere lithiumprijzen én aan de lagere volumes. Die prijsdaling is volgens ING nog niet in de consensus verwerkt en de bank houdt er daarom rekening mee dat deze wordt verlaagd. ING verlaagde dinsdag de raming voor de EBITDA voor 2024 en 2025 met respectievelijk 28 procent naar 325 miljoen dollar en met 12 procent naar 420 miljoen dollar. De raming voor 2023 van 350 miljoen dollar voor de EBITDA hield ING intact. Daarmee zit ING aan de onderkant van de bandbreedte van de outlook van AMG zelf van 350 tot 380 miljoen dollar. Het aandeel AMG noteerde dinsdag 2,7 procent lager op 26,63 euro. Bron: ABM Financial News

