Boohoo stelt outlook neerwaarts bij

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Britse online modeverkoper Boohoo Group heeft de outlook voor dit jaar verlaagd, nadat in de eerste zes maanden van het lopende boekjaar de omzet en alle andere posten lager uitvielen dan een jaar eerder. Dit bleek dinsdagochtend. De groep verwacht nu een aangepaste EBITDA voor het boekjaar van 58 tot 70 miljoen pond. Bij de jaarcijfers werd nog uitgegaan van 69 tot 78 miljoen pond. De verwachting voor de aangepaste EBITDA-marge bleef wel staan, op 4 tot 4,5 procent. De omzet over de zes maanden tot en met 31 augustus van dit jaar daalde 17 procent naar 729,1 miljoen pond. De aangepaste EBITDA daalde met 12 procent naar 31,3 miljoen pond met een bijbehorende marge van 4,3 procent tegen 4,0 procent over de eerste zes maanden een boekjaar eerder. Uiteindelijk leidde dit tot een verlies voor belastingen van 9,1 miljoen pond. Een jaar eerder was er nog een winst van 6,2 miljoen pond. Het aandeel Boohoo daalde dinsdag met bijna 10 procent. Bron: ABM Financial News

