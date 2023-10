AEX lager van start gegaan Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De AEX index koerste dinsdag kort na de beursgong krap een half procent lager op 721,20 punten, terwijl de Midkap meer dan een procent prijs gaf. Onder de hoofdaandelen wonnen de drie verzekeraars NN, ASR en Aegon tot een procent. Universal Music Group steeg ook krap een procent. ABN AMRO noteerde onderaan met een verlies van meer dan twee procent. En ArcelorMittal daalde circa 1,5 procent na een kleine koersdoelverlaging door Deutsche Bank. In de vrijwel volledig roodgekleurde AMX verloor Signify zonder direct aanwijsbare reden maar liefst zes procent. AMG daalde daarnaast 2,5 procent. Helikon meldde een kleiner belang in AMG. In de AScX verloren Ebusco en Azerion meer dan twee procent. Bron: ABM Financial News

