Deutsche Bank verlaagt koersdoel ArcelorMittal

Beeld: ArcelorMittal

(ABM FN-Dow Jones) Deutsche Bank heeft het koersdoel voor ArcelorMittal verlaagd van 34,00 naar 33,00 euro met handhaving van het koopadvies. Dit bleek dinsdag uit een analistenrapport van de bank. Deutsche Bank verwacht voor het derde kwartaal lagere resultaten door een daling van zowel de volumes als de marges ten opzichte van het tweede kwartaal. En de bank verwacht voor het vierde kwartaal een flinke afbouw van de voorraden. Eerder rekenden de analisten juist nog op een aanvulling van voorraden na de zomer. Op basis hiervan heeft de bank de taxaties voor 2023 tot en met 2025 verlaagd. Deutsche Bank verwacht dat een lagere staalproductie, een einde van de voorraadafbouw en een mogelijk herstel van de Chinese economie in de eerste helft van 2024 kunnen zorgen voor een herstel in het sentiment. Dat is reden voor de bank om het koopadvies te handhaven. De waardering van het aandeel ligt volgens Deutsche Bank inmiddels op het niveau van 2020 dankzij de inkoop van 30 procent van het uitstaande aandelenkapitaal. "En dit terwijl ArcelorMittal de financiële risico’s significant heeft verkleind en de kwaliteit van de bezittingen is gestegen." De bank denkt ook dat ArcelorMittal doorgaat met de inkoop van eigen aandelen. Deutsche Bank ziet in een Amerikaanse consolidatie, waarin ArcelorMittal mogelijk een rol speelt met een overname van US Steel, wel de nodige risico's, onder meer om wat dit voor de balans zou betekenen. Het aandeel ArcelorMittal sloot maandag op 23,54 euro. Bron: ABM Financial News

