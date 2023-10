AEX waarschijnlijk lager van start door aanhoudende rentevrees

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs gaat dinsdag naar verwachting lager van start. Futures op de AEX index wijzen ongeveer een uur voor de beursgong op een verlies van meer dan een half procent.

Maandag kende de AEX bij de opening nog een positieve start, na een moeilijke septembermaand en met dank aan het ternauwernood voorkomen van een shutdown in de VS zaterdag, maar het positieve sentiment kon niet worden vastgehouden.

De omslag werd onder meer ingezet na de vrijgave ’s ochtends van de inkoopmanagersindices voor de industrie, waaruit bleek dat de industrie in de eurozone in september wederom flink is gekrompen.

De AEX gaf bij de slotzoemer 0,6 procent prijs op 724,18 punten. Daarmee hield Beursplein 5 de schade nog relatief beperkt, gelet op de dalingen op de omringende beurzen.

’s Middags werd vervolgens bekend dat de Amerikaanse industrie in september veel minder hard is gekrompen. Uit data van S&P Global bleek zelfs dat er bijna weer sprake is van groei.

"Minder bemoedigend was het nieuws over de inflatievooruitzichten, omdat de kosten van producenten [in de VS] in het snelste tempo in vijf maanden stegen, grotendeels als gevolg van hogere olieprijzen. Deze hogere kosten worden nu al doorberekend in hogere prijzen voor klanten, wat onvermijdelijk zal resulteren in hernieuwde opwaartse druk op de inflatie", waarschuwde econoom Chris Williamson van S&P Global.

De flinke daling van de tienjaarsrente in de VS van vrijdag werd maandag alweer teniet gedaan, en met een rendement van 4,68 procent noteert de Amerikaanse treasury weer rond het hoogste niveau in ongeveer 16 jaar tijd.

Ondanks de stijgende rente wist techbeurs Nasdaq maandagavond wel 0,7 procent te stijgen, terwijl de meer traditioneel samengestelde Dow Jones index 0,2 procent prijs gaf.

Later deze week verschijnen nog inkoopdata voor de dienstensector in de VS en Europa. Ook staan er twee Amerikaanse banenrapporten op de rol. Die van loonstrookjesverwerker ADP op woensdag, en het officiële rapport op vrijdag.

De discrepantie tussen de Europese en Amerikaanse macrocijfers had zijn weerslag op de dollar, die bijna een procent duurder werd ten opzichte van de euro. De euro/dollar noteerde vanochtend op 1,0463.

De olieprijzen deden daarnaast maandag een flinke stap terug met een verlies voor de Amerikaanse WTI-future van 2,5 procent op 88,57 dollar per vat. Marktanalist Michael Hewson van CMC Markets wees op de kracht van de Amerikaanse dollar, die "lijkt te helpen om de opwaartse trend [van olie] op de korte termijn te beperken."

In de Aziatische handel vanochtend daalde de olie-future verder met 0,7 procent.

In Azië heropende de beurs in Hong Kong vandaag de deuren, na een feestdag op maandag, met een verlies van meer dan drie procent onder druk van onder meer vastgoedfondsen. De beurs in Shanghai blijft nog de hele week gesloten. Sydney geeft daarnaast 1,3 procent prijs. De Federal Reserve of Australia liet de rente ongemoeid, maar dat kon het negatieve sentiment niet keren. Tokio daalde 1,7 procent.

Bedrijfsnieuws

CTP vond in het verticale landbouwbedrijf Growy een huurder voor het CTPark Amsterdam City. De deal heeft betrekking op 4.750 vierkante magazijn- en kantoorruimte in het Westelijk Havengebied van Amsterdam. Daarmee vult CTP ruim een derde van de beschikbare ruimte. Financiële details werden niet gedeeld.

Slotstanden Wall Street

De S&P 500 sloot maandag vlak op 4.288,39 punten, de Dow Jones index verloor 0,2 procent op 33.433,35 punten en de Nasdaq sloot 0,7 procent hoger op 13.307,77 punten.