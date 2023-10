Growy kiest voor stadshub van CTP Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) CTP heeft in het verticale landbouwbedrijf Growy een huurder gevonden voor het CTPark Amsterdam City. Dit werd dinsdagmorgen bekendgemaakt. De deal heeft betrekking op 4.750 vierkante magazijn- en kantoorruimte in het Westelijk Havengebied van Amsterdam. Daarmee vult CTP ruim een derde van de beschikbare ruime. Op CTPark Amsterdam City gaat Growy een grootschalige stadsboerderij vestigen. Financiële details maakte CTP dinsdag niet bekend. Bron: ABM Financial News

