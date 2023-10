Voorzitter Cleveland-Fed mikt op nog één renteverhoging

(ABM FN-Dow Jones) De voorzitter van de Fed van Cleveland Loretta Mester sluit niet uit dat de Federal Reserve de rente dit jaar nog één keer verhoogt en dat het dit renteniveau vervolgens handhaaft om de inflatie terug te krijgen naar het beoogde niveau van 2 procent. Dit zei Mester in een toespraak in Cleveland zelf.

Mester uitte daarin haar zorgen over de oplopende olieprijzen, die een lagere inflatie in de weg kunnen zitten. De hoge benzineprijs werkt sterk door in het prijsbewustzijn van consumenten. Met een hogere benzineprijs kan namelijk de perceptie ontstaan dat de inflatie nog niet onder controle is.

Die staat in de VS inmiddels onder de 4 procent tegen 9,1 procent in de zomer van 2022. De rente is door de Fed sinds maart 2022 verhoogd van bijna nul naar 5,25 tot 5,50 procent.

Van de 19 Fed-bestuurders zijn er nu twaalf die nog één renteverhoging verwachten, de rest acht die niet nodig. Fed-bestuurder Michael Barr zei maandag dat het vooral de vraag is hoe lang de rente hoog moet blijven en in mindere mate of er nog een renteverhoging nodig is.

Mester heeft dit jaar geen stemrecht in de Fed.