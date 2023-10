Sika presenteert nieuwe groeidoelen Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Sika heeft dinsdag in Zürich, in aanloop naar een beleggersdag, de doelen voor 2028 gepresenteerd. De verfgigant verwacht dankzij de sterke marktpositie en innovatiekracht "een nog sterkere prestatie in de komende jaren". Sika rekent tot 2028 op een jaarlijkse groei van 6 tot 9 procent in lokale valuta en de EBITDA-marge zal uitkomen tussen de 20 en 23 procent. De oude groeiraming, die tot en met 2023 gold, lag op 6 tot 8 procent per jaar. Verder merkte Sika op dat het dit jaar, van januari tot en met augustus, de omzet met 12,2 procent heeft zien stijgen. Bron: ABM Financial News

