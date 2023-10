Australië laat rente nog altijd ongemoeid Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De centrale bank van Australië heeft de rente ook dinsdag niet verhoogd. Dit bleek uit het nieuwste rentebesluit van de Reserve Bank of Australia. Het belangrijkste rentetarief bleef daarmee voor de vierde keer op rij op 4,10 procent. Begin juli, augustus en september liet de centrale bank de rente ook al ongemoeid. In zowel mei als juni werd de rente nog met 25 basispunten verhoogd. Sinds mei 2022 is het belangrijkste rentetarief van Australië met 4 procentpunt verhoogd. In een verklaring bij het besluit van vandaag gaf de bank wederom aan dat de doorgevoerde renteverhogingen inmiddels effect sorteren. Een andere reden om de rente niet bij te stellen, zijn de onzekerheden rondom de economische verwachtingen. De bank sluit niet uit dat de aanhoudende diensteninflatie, zoals deze zich buiten Australië aftekent, ook voor Australië een factor van betekenis kan worden. Een andere onzekerheid betreft volgens de centrale bank de tijd die nodig is alvorens de renteverhogingen effect sorteren. Ook bestaat er onzekerheid over de consumptie. Een belangrijke factor voor de Australische economie is de Chinese economie die de laatste tijd nogal wat tegenwind kent. De groei van de Australische economie was over de eerste zes maanden licht hoger dan verwacht, maar de groei ligt wel onder de langjarige groeitrend en de bank denkt dat dit voorlopig ook zo blijft met een inflatiedruk op reële inkomens van en bestedingen door huishoudens. De arbeidsmarkt blijft intussen krap, met een verwacht werkloosheidspercentage van 4,5 procent voor volgend jaar. Volgens de RBA is de inflatie inmiddels over het hoogtepunt heen, maar blijft deze volgens de centrale bank wel nog altijd te hoog, vooral in de dienstverlening. Daarnaast lopen de brandstofprijzen recent weer op. De centrale bank verwacht de gewenste 2 tot 3 procent inflatie tegen eind 2025 te hebben bereikt. Verdere verhoging van de rente om de inflatie naar het niveau van deze doelstelling te krijgen laat de bank afhangen van nieuwe macrocijfers die het ontvangt. De Australische dollar daalde dinsdag na de bekendmaking van het rentebesluit 0,2 procent naar 0,6347 Amerikaanse dollar. Bron: ABM Financial News

