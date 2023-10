Europese beurzen openen naar verwachting in het rood

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen gaan dinsdag een rode opening tegemoet, na een slechte start van oktober op maandag.

IG voorziet een openingsverlies van 95 punten voor de Duitse DAX en een min van 47 punten voor de Franse CAC 40. De Britse FTSE lijkt 14 punten lager te openen.

De aandelenmarkten in Europa zijn maandag lager geëindigd, terwijl de obligatierentes weer opliepen.

"Het was een teleurstellende start van het nieuwe kwartaal en de week voor de Europese markten, met een breedgedragen zwakte over de hele linie, waarbij het akkoord over een deal om een shutdown van de Amerikaanse overheid af te wenden, de Amerikaanse rente hoger duwde, samen met de Amerikaanse dollar", aldus marktanalist Michael Hewson van CMC Markets.

Maandag verschenen inkoopmanagersindexen uit Japan, de eurozone en de Verenigde Staten. Die toonden een verdeeld beeld voor de mondiale industrie in de afgelopen maand. In Japan kromp de industrie harder, terwijl in het Verenigde Koninkrijk sprake was van een lichte verbetering. In de VS kromp de industrie veel minder hard.

De inkoopmanagersindex voor de industrie in de eurozone daalde in september tot 43,4, tegen 43,5 in augustus.

"De PMI was ruim onder de 50 voor het hele derde kwartaal, dus we zijn er vrij zeker van dat de recessie in de verwerkende industrie zich in deze periode heeft voortgezet", zei Cyrus de la Rubia van Hamburg Commercial Bank. "We zullen waarschijnlijk pas in het nieuwe jaar zien dat de situatie weer aantrekt", aldus de econoom, die wel denkt dat de bodem van de recessie is bereikt.

Afgelopen weekend bleek uit inkoopdata van Caixin dat de industrie en dienstensector in China in september minder hard zijn gegroeid. Officiële data vanuit Beijing toonden groei in september, na maanden van een krimpende industrie.

Bedrijfsnieuws

In Frankfurt was Zalando maandag de koploper, met een plus van ruim 2 procent. Continental steeg ruim een half procent. Fresenius was de sterkste daler, het aandeel verloor ruim 3,5 procent. Deutsche Bank daalde ruim 3 procent.

In Parijs waren er slechts enkele winnaars. Dassault Systèmes steeg ruim een procent. Financieel dienstverlener Edenred was hekkensluiter in de CAC 40 met een verlies van 11 procent. Ook Sodexo verloor meer dan 3 procent. Beide bedrijven moeten vrezen voor een onderzoek van de Franse autoriteiten vanwege het mogelijk misbruiken van hun marktposities.

Frankrijk stelt in ieder geval een onderzoek in naar de CEO van LVMH, de miljardair Bernard Arnault, in verband met mogelijke witwassen van geld in een deal met een Russische zakenman. Het aandeel LVMH daalde licht.

Analisten van Berenberg blijven positief over Europese defensie-aandelen. Grotere defensiebudgetten zullen leiden tot meer omzetgroei. Rheinmetall zou de beste belegging zijn in dit licht. Dit aandeel daalde toch bijna 2 procent.

BAE Systems steeg meer dan een procent in Londen. Het bedrijf kreeg een contract voor nucleaire onderzeeërs van de Britse regering ter waarde van 3,95 miljard Britse pond.

Verzekeraar Allianz heeft Claire-Marie Coste-Lepoutre als nieuwe CFO voorgedragen, in plaats van Giuli Terzariol. Oliver Baete blijft CEO tot 2028. Het aandeel leverde ruim een procent in.

Ondanks een goed derde kwartaal voor Europese autofabrikanten wordt het vierde kwartaal moeilijker en het zicht op 2024 is troebel, nu de onderliggende vraag vertraagt, volgens analisten van Bernstein. Zij merkten op dat Stellantis en Volkswagen beide de productie hebben teruggeschroefd. Die aandelen stonden maandag onder druk.

Euro STOXX 50 4.138,07 (-0,9%)

STOXX Europe 600 445,59 (-1,0%)

DAX 15.247,21 (-0,9%)

CAC 40 7.068,16 (-0,9%)

FTSE 100 7.510,72 (-1,3%)

SMI 10.863,65 (-0,9%)

AEX 724,18 (-0,6%)

BEL 20 3.509,67 (-1,2%)

FTSE MIB 27.849,65 (-1,4%)

IBEX 35 9.319,00 (-1,2%)

AMERIKAANSE AANDELEN

Dinsdag gaat Wall Street een rode opening tegemoet, nadat de Amerikaanse beurzen maandag verdeeld eindigden.

Afgelopen weekend bereikte het Amerikaanse Congres een tijdelijke begrotingsdeal. Voor 17 november moet er echter een definitieve begroting liggen om alsnog een shutdown te voorkomen.

"Het is slechts een opschorting tot half november, wanneer het hele circus weer opnieuw kan beginnen. Voor Huisvoorzitter McCarthy kwam de deal tegen een hoge prijs, dat wil zeggen het krijgen van hulp van de Democraten heeft een poging van de Republikeinse hardliners uitgelokt om hem te verdrijven. De boodschap is duidelijk, tussen nu en de verkiezingen van volgend jaar zal de politiek in de VS een puinhoop blijven", aldus Frank Vranken van Bank Edmond de Rothschild.

Hier hangt mogelijk een prijskaartje aan, volgens Vranken, "namelijk een hogere risicopremie voor Amerikaanse schuld. Het feit dat er zoveel onzekerheid is, heeft de kredietbeoordelaars al ongerust gemaakt en het nettoresultaat zou een hogere obligatierente op lange termijn moeten zijn", aldus de marktkenner.

De obligatierentes zaten maandag weer in de lift. De Amerikaanse tienjaarsrente noteerde bij de slotbel in New York op 4,68 procent, vlak onder een piek van ruim 4,7 procent eerder op de dag. Een maand geleden stond er nog een rendement van 4,11 procent op de borden.

Op macro-economisch vlak werd maandag bekend dat de Amerikaanse industrie in september veel minder hard is gekrompen. Uit data van S&P Global bleek zelfs dat groei in zich komt.

"Minder bemoedigend was het nieuws over de inflatievooruitzichten, omdat de kosten van producenten in het snelste tempo in vijf maanden stegen, grotendeels als gevolg van hogere olieprijzen. Deze hogere kosten worden nu al doorberekend in hogere prijzen voor klanten, wat onvermijdelijk zal resulteren in hernieuwde opwaartse druk op de inflatie", waarschuwde econoom Chris Williamson van S&P Global wel.

De inkoopmanagersindex steeg van 47,9 in augustus naar 49,8 afgelopen maand. Het cijfer was veel beter dan de 48,9 die in een voorlopige rapportage werd gemeld.

De inkoopdata van ISM toonden een verbetering van 47,6 in augustus naar 49,0 in september. De markt rekende op een indexcijfer van 48,0.

Later deze week verschijnen nog inkoopdata voor de dienstensector in de Verenigde Staten. Ook staan de twee banenrapporten op de rol. Die van loonstrookjesverwerker ADP op woensdag en het officiële rapport op vrijdag.

WTI-olie kostte maandagavond minder dan 89 dollar en werd daarmee ruim 2 procent goedkoper dan voor het weekend. In het derde kwartaal stegen de olieprijzen met meer dan 25 procent en werden jaarrecords neergezet, als gevolg van het krapper wordende aanbod.

De olieprijzen komen later deze week mogelijk in beweging, wanneer het OPEC+ Joint Ministerial Monitoring Committee, of JMMC, bijeenkomt. De vergadering van het technisch comité, die het OPEC+ beleid zullen evalueren, staat voor woensdag gepland. Het JMMC heeft de bevoegdheid om een volledige OPEC+ vergadering bijeen te roepen als dat nodig is.

"De markt zal benieuwd zijn of er tekenen zijn van een verandering in het productiebeleid van de groep", schreven de analisten van ING. "Wij denken niet dat de groep haar productiebeleid zal wijzigen", aldus de bank.

Bedrijfsnieuws

Tesla heeft in het afgelopen kwartaal minder auto's geproduceerd én afgeleverd dan een kwartaal eerder. De fabrikant van elektrische voertuigen produceerde in het afgelopen kwartaal 430.488 auto's, terwijl er 435.059 exemplaren werden afgeleverd.

In het tweede kwartaal produceerde Tesla nog 479.700 auto's, terwijl er 466.140 auto's werden afgeleverd. De dalingen op kwartaalbasis waren volgens Tesla het gevolg van tijdelijke productiestop, bedoeld om fabrieken een upgrade te geven, zoals ook aangekondigd. "Onze volumedoel voor 2023 van ongeveer 1,8 miljoen exemplaren blijft onveranderd", zei Tesla maandag. Volgens Wedbush-analist Dan Ives moeten het vierde kwartaal en 2024 beter worden voor Tesla. Het aandeel steeg rond een half procent.

Sectorgenoot Rivian kwam maandag ook met productiecijfers en wist daarmee de verwachtingen te verslaan. Het aandeel daalde toch ruim 2 procent.

Aandelen van Coinbase stegen licht, nadat de cryptobeurs aankondigde dat het een licentie voor grote betalingsinstellingen heeft verkregen van de toezichthouder in Singapore.

Nvidia moet mogelijk vrezen voor een mededingingsonderzoek van de Europese Commissie. Die kijkt of in de markt voor kunstmatige intelligentie wellicht misbruik is gemaakt van marktposities. De naam van Nvidia zou daarbij zijn gevallen. Vorige week werden al invallen gedaan bij de Franse kantoren van het bedrijf. Het aandeel won maandag bijna 3 procent.

S&P 500 index 4.288,39 (+0,01%)

Dow Jones index 33.433,35 (-0,2%)

Nasdaq Composite 13.307,77 (+0,7%)

AZIE

De Aziatische beurzen noteerden in het rood, terwijl de Chinese beurs de hele week de deuren gesloten zal houden.

Nikkei 225 31.248,57 (-1,6%)

Shanghai Composite 3.110,48 (slotstand 28 sept.)

Hang Seng 17.278,37 (-3,0%)

VALUTA

De euro/dollar noteerde vanochtend op 1,0463. De euro/dollar handelde maandagavond onder de 1,05. De oplopende rendementen op de obligatiemarkt voorspellen nog steeds een langdurig sterke dollar en voor langere tijd een lage euro, stelde marktanalist Teeuw Mevissen van Rabobank maandag.

Rabobank heeft intussen zijn visie op de euro/dollar aangepast naar "lower for longer", aldus Mevissen. Dat houdt in dat de bank de koers rond 1,02 verwacht over drie en zes maanden en rond 1,015 over een jaar.

USD/JPY Yen 149,87

EUR/USD Euro 1,0463

EUR/JPY Yen 156,82

MACRO-AGENDA:

00:00 Chinese beurzen gesloten

06:30 Reserve Bank of Australia - Rentebesluit (Aus)

16:00 Vacatures - Augustus (VS)

BEDRIJFSNIEUWS:

- Geen agendapunten