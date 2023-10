MDxHealth wil notering Brussel opgeven Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN) MDxHealth wil zijn notering in Brussel opgeven en alleen genoteerd blijven aan de Nasdaq. Dit werd maandag nabeurs bekend. Met het oog hierop organiseert het farmabedrijf een buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering op 3 november aanstaande. "De raad van bestuur van de vennootschap heeft besloten dat het in het beste belang is van de vennootschap, haar beleggers en andere belanghebbenden om alle handel in effecten van de vennootschap te consolideren op één beurs in de Verenigde Staten", aldus MDxHealth. "Het consolideren van de handel in de effecten van de vennootschap op één enkele beurs zal de handelsliquiditeit verbeteren en de administratieve en juridische kosten verminderen die gepaard gaan met het handhaven van een aanwezigheid op twee beurzen", zei het bedrijf. De transactie omvat een aandelenconsolidatie met betrekking tot alle uitstaande aandelen door middel van een 1 voor 10 omgekeerde aandelensplitsing, waarna tien bestaande aandelen zullen worden vertegenwoordigd door één nieuw aandeel, en elke ADS één nieuw aandeel zal vertegenwoordigen, zei het bedrijf. Die aandelen zullen worden genoteerd aan de Nasdaq. Als gevolg vindt ook een verplichte ruil onder de ADS-faciliteit van de vennootschap plaats waarbij ADS-houders aandelen zullen ontvangen in ruil voor hun ADS'en op de beurs van Nasdaq. Meer informatie over de herpositionering van aandelen wordt bekend nadat de aandelenconsolidatie en de-listing in Brussel zijn goedgekeurd door de aandeelhoudersvergadering, aldus het bedrijf. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.