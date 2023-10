Olieprijs begint oktober onder 90 dollar

(ABM FN-Dow Jones) De olieprijs is maandag gedaald tot onder de 90 dollar. Bij een settlement van 88,82 dollar werd een vat West Texas Intermediate 2,2 procent goedkoper.

Marktanalist Michael Hewson van CMC Markets wees op de kracht van de Amerikaanse dollar, die "lijkt te helpen om de opwaartse trend [van olie] op de korte termijn te beperken."

In het derde kwartaal stegen de olieprijzen met meer dan 25 procent en werden jaarrecords neergezet, als gevolg van het krapper wordende aanbod.

De beslissing van Saudi-Arabië om een vrijwillige productieverlaging van 1 miljoen vaten per dag aan te houden tot het einde van het jaar, lijkt de belangrijkste drijfveer voor deze rally. Ook Rusland houdt zich voorlopig aan een eerder afgesproken productieverlaging.

Analisten van ING sluiten echter niet uit dat Saoedi-Arabië mogelijk toch meer gaat produceren nadat de Chinese inkoopmanagersindex voor september de eerste toename van de productieactiviteit in zes maanden liet zien. Volgens de bank is de onzekerheid over de vraagvooruitzichten van China een belangrijke factor in de beslissing van Saoedi-Arabië om de productie te verlagen.

De gegevens "zullen enig vertrouwen geven", aldus ING.

Inkoopdata uit de VS toonden nog wel krimp in september, maar er was wel sprake van een flinke verbetering ten opzichte van augustus.

Later deze week komt het OPEC+ Joint Ministerial Monitoring Committee, of JMMC, bijeen. De vergadering van het technisch comité, dat het OPEC+ beleid zal evalueren, staat voor woensdag gepland. Het JMMC heeft de bevoegdheid om een volledige OPEC+ vergadering bijeen te roepen als dat nodig is.

"De markt zal benieuwd zijn naar tekenen van een verandering in het productiebeleid van de groep", schreven de analisten van ING. "Wij denken niet dat de groep haar productiebeleid zal wijzigen", aldus de bank.