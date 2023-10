Europese beurzen sluiten lager

(ABM FN-Dow Jones) De aandelenmarkten in Europa zijn maandag lager geëindigd, terwijl de obligatierentes weer opliepen. De Stoxx Europe 600 index daalde 1,0 procent tot 445,59 punten. De Duitse DAX liet een verlies optekenen van 0,9 procent op 15.247,21 punten. De Franse CAC 40 daalde 0,9 procent bij een stand van 7.068,16 punten. De Britse FTSE sloot 1,3 procent lager op 7.510,72 punten.

"Het was een teleurstellende start van het nieuwe kwartaal en de week voor de Europese markten, met een brede zwakte over de hele linie, waarbij het akkoord over een deal om een shutdown van de Amerikaanse overheid af te wenden, de Amerikaanse rente hoger duwde, samen met de Amerikaanse dollar", aldus marktanalist Michael Hewson van CMC Markets.

De Amerikaanse tienjaarsrente steeg maandag naar 4,70 procent en de Duitse variant naar 2,93 procent.

Maandag verschenen inkoopmanagersindexen uit Japan, de eurozone en de Verenigde Staten. Die toonden een verdeeld beeld voor de mondiale industrie in de afgelopen maand. In Japan kromp de industrie harder, terwijl in het Verenigde Koninkrijk sprake was van een lichte verbetering. In de VS kromp de industrie veel minder hard.

De inkoopmanagersindex voor de industrie in de eurozone daalde in september tot 43,4, tegen 43,5 in augustus.

"De PMI was ruim onder de 50 voor het hele derde kwartaal, dus we zijn er vrij zeker van dat de recessie in de verwerkende industrie zich in deze periode heeft voortgezet", zei Cyrus de la Rubia van Hamburg Commercial Bank. "We zullen waarschijnlijk pas in het nieuwe jaar zien dat de situatie weer aantrekt", aldus de econoom, die wel denkt dat de bodem van de recessie is bereikt.

Afgelopen weekend bleek uit inkoopdata van Caixin dat de industrie en dienstensector in China in september minder hard zijn gegroeid. Officiële data vanuit Beijing toonden groei in september, na maanden van een krimpende industrie.

Afgelopen weekend bereikte het Amerikaanse Congres een tijdelijke begrotingsdeal. Voor 17 november moet er echter een begroting liggen om alsnog een shutdown te voorkomen.

"En dat valt nog niet mee met tot op het bot verdeelde Republikeinse volksvertegenwoordigers in het Huis van Afgevaardigden", merkte investment manager Simon Wiersma van ING op.

De euro/dollar noteerde op 1,0506. Olie werd 2 procent goedkoper en kostte circa 89 dollar per vat.

Bedrijfsnieuws

In Frankfurt was Zalando koploper, met een plus van ruim 2 procent. Continental steeg ruim een half procent. Fresenius was de sterkste daler, het aandeel verloor ruim 3,5 procent. Deutsche Bank daalde ruim 3 procent.

In Parijs waren er slechts enkele winnaars. Dassault Systèmes steeg ruim een procent. Financieel dienstverlener Edenred was hekkensluiter in de CAC 40 met een verlies van 11 procent. Ook Sodexo verloor meer dan 3 procent. Beide bedrijven moeten vrezen voor een onderzoek van de Franse autoriteiten vanwege het mogelijk misbruiken van hun marktposities.

Frankrijk stelt in ieder geval een onderzoek in naar de CEO van LVMH, de miljardair Bernard Arnault, in verband met mogelijke witwassen van geld in een deal met een Russische zakenman. Het aandeel LVMH daalde licht.

Analisten van Berenberg blijven positief over Europese defensie-aandelen. Grotere defensiebudgetten zullen leiden tot meer omzetgroei. Rheinmetall zou de beste belegging zijn in dit licht. Dit aandeel daalde toch bijna 2 procent.

BAE Systems steeg meer dan een procent in Londen. Het bedrijf kreeg een contract voor nucleaire onderzeeërs van de Britse regering ter waarde van 3,95 miljard Britse pond.

Verzekeraar Allianz heeft Claire-Marie Coste-Lepoutre als nieuwe CFO voorgedragen, in plaats van Giuli Terzariol. Oliver Baete blijft CEO tot 2028. Het aandeel leverde ruim een procent in.

Ondanks een goed derde kwartaal voor Europese autofabrikanten wordt het vierde kwartaal moeilijker en het zicht op 2024 is troebel, nu de onderliggende vraag vertraagt, volgens analisten van Bernstein. Zij merkten op dat Stellantis en Volkswagen beide de productie hebben teruggeschroefd. Die aandelen stonden maandag onder druk.

Wall Street

De Amerikaanse beurzen noteerden rond het Europese slot verdeeld.