AEX start oktober met verlies

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is oktober met verlies begonnen. De AEX daalde maandag met 0,6 procent naar 724,18 punten, na een moeilijke septembermaand.

"De maand september heeft zijn reputatie als moeilijke beursmaand alle eer aangedaan", wees Luc Aben van Van Lanschot Kempen op de verliezen van vorige maand. De AEX daalde met meer dan 2 procent in september.

En hoewel er risicofactoren zijn, zoals de aanhoudende krappe arbeidsmarkt en geopolitieke ontwikkelingen, denkt Aben dat beleggers over enige tijd kunnen beginnen uit te kijken naar monetaire versoepelingen van de centrale banken vanaf het tweede of derde kwartaal van 2024.

Beleggers kregen van het weekend te horen dat de shutdown van de Amerikaanse overheid in ieder geval tijdelijk voorkomen is. Door een akkoord is de deadline voor een noodzakelijke verhoging van de overheidsbegroting verschoven naar 17 november.

Voor die datum moet er een nieuw akkoord worden bereikt. Dat valt nog niet mee met tot op het bot verdeelde Republikeinse volksvertegenwoordigers in het Huis van Afgevaardigden", merkte investment manager Simon Wiersma van ING op.

Verder was er aandacht voor de inkoopmanagers. In China was er een groeivertraging in de industrie, in Europa versnelde de krimp licht, terwijl in de VS de krimp bijna omsloeg in groei.

Toch blijven er zorgen over de inflatie. "Minder bemoedigend was het nieuws over de inflatievooruitzichten, omdat de kosten van producenten in het snelste tempo in vijf maanden stegen, grotendeels als gevolg van hogere olieprijzen. Deze hogere kosten worden nu al doorberekend in hogere prijzen voor klanten, wat onvermijdelijk zal resulteren in hernieuwde opwaartse druk op de inflatie", waarschuwde econoom Chris Williamson van S&P Global dan ook.

De euro/dollar noteerde op 1,0506 en de Amerikaanse tienjaarsrente steeg 11 basispunten naar 4,69 procent.

Olie werd 2 procent goedkoper en kostte circa 89 dollar per vat.

Stijgers en dalers

In de AEX won NN Group meer dan een procent, na de fikse afstraffing een week eerder. Berenberg verlaagde maandag het koersdoel voor de verzekeraar, maar herhaalde wel het koopadvies.

Besi ging aan kop met een plus van bijna anderhalf procent. ASMI steeg een half procent.

Adyen daalde licht. Jefferies verlaagde het koersdoel voor Adyen relatief beperkt, terwijl Degroof Petercam deze halveerde.

AkzoNobel en DSM-Firmenich waren de grootste dalers, met verliezen van circa anderhalf tot ruim 2 procent. UBS verlaagde het koersdoel voor DSM-Firmenich, maar herhaalde wel het koopadvies. IMCD daalde ook anderhalf procent.

In de AMX waren er ook nauwelijks stijgers en met iets minder dan een procent was de grootste koerswinst voor Galapagos. AMG en Alfen leverden 4 procent in en Flow Traders daalde zelfs 5,5 procent. ABN AMRO Oddo haalde Flow Traders van de kooplijst. Onder meer door de zwakke ETP-markt zal de winst van Flow Traders dit jaar onder druk staan, aldus ABN AMRO, maar mogelijk volgend jaar ook.

Bij de smallcaps gingen Fastned en Brunel ruim een procent hoger, maar daalden PostNL, Avantium en Accsys ruim 2 procent.

Het lokaal genoteerde Alumexx won na cijfers 6,5 procent, terwijl Ajax en Ease2pay na het openen van de boeken respectievelijk een half procent en ruim 4 procent verloren.

Wall Street

Bij het klinken van de slotgong op het Damrak noteerden de Amerikaanse beurzen verdeeld. De Dow Jones index daalde licht.