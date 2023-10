Amerikaanse industrie op de rand van groei - S&P Global

(ABM FN-Dow Jones) De bedrijvigheid in de industrie in de Verenigde Staten zat in september weer op het randje van groei. Dit bleek maandag uit een definitief cijfer van S&P Global.

De inkoopmanagersindex steeg van 47,9 in augustus naar 49,8 afgelopen maand. Het cijfer was veel beter dan de 48,9 die in een voorlopige rapportage werd gemeld.

"Minder bemoedigend was het nieuws over de inflatievooruitzichten, omdat de kosten van producenten in het snelste tempo in vijf maanden stegen, grotendeels als gevolg van hogere olieprijzen. Deze hogere kosten worden nu al doorberekend in hogere prijzen voor klanten, wat onvermijdelijk zal resulteren in hernieuwde opwaartse druk op de inflatie", zei econoom Chris Williamson van S&P Global.

Een indexstand van meer dan 50 geeft aan dat er sprake is van groei, terwijl een cijfer beneden de 50 wijst op krimp.