Tesla ziet productie en aflevering terugvallen

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Tesla heeft in het afgelopen kwartaal minder auto's geproduceerd én afgeleverd dan een kwartaal eerder. Dit maakte de Amerikaanse producent van elektrische auto's maandag bekend in aanloop naar de cijferrapportage later deze maand op 18 oktober. Tesla produceerde in het afgelopen kwartaal 430.488 auto's, terwijl er 435.059 exemplaren werden afgeleverd. In totaal werden er 416.800 auto's van de exemplaren 3 en Y geproduceerd. Van de modellen S en X werden er 13.688 geproduceerd. In het tweede kwartaal produceerde Tesla 479.700 auto's, terwijl er 466.140 auto's werden afgeleverd. De dalingen op kwartaalbasis was volgens Tesla het gevolg van tijdelijke productiestop, bedoeld om fabrieken een upgrade te geven, zoals ook aangekondigd. "Onze volumedoel voor 2023 van ongeveer 1,8 miljoen exemplaren blijft onveranderd", zei Tesla maandag. Het aandeel Tesla lijkt maandag bijna 4 procent lager van start te gaan. Bron: ABM Financial News

