Wall Street start nieuwe maand voorzichtig

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen gaan maandag naar verwachting een licht lagere opening tegemoet, ondanks dat de Republikeinen en Democraten afgelopen weekend een tijdelijk akkoord bereikten om een shutdown van de overheid te voorkomen.

In aanloop naar de openingsbel in New York noteerden de futures op de S&P 500 ongeveer 0,2 procent in het rood.

Wall Street gaf vrijdag winsten prijs in afwachting van een eventuele ’shutdown’ van de Amerikaanse overheid. Dit scenario werd afgelopen weekend echter ternauwernood voorkomen. Het voorlopige akkoord, met een looptijd tot 17 november, sluit wel een nieuw steunpakket ter waarde van 6 miljard dollar voor Oekraïne uit.

De Amerikaanse tienjaarsrente piekte afgelopen week op 4,68 procent, maar daalde vrijdag tot 4,58 procent. Vanochtend steeg de rente echter alweer met zeven basispunten naar 4,64 procent. Begin vorige maand stond er nog een rendement van 4,11 procent op de borden.

Voor deze week zal macro-economisch gezien de aandacht uitgaan naar de inkoopmanagersindex voor de industrie die voor vanmiddag staat geagendeerd. Dan volgt woensdag de inkoopmanagersindex voor de dienstensector en zal vervolgens de aandacht verschuiven naar de cijfers over de banenmarkt in de VS. Vrijdag publiceert de Amerikaanse overheid de gegevens over de arbeidsmarkt gedurende september.

De olieprijs steeg en een vat WTI-olie handelde 0,6 procent hoger op 91,36 dollar. Hierdoor werd een klein gedeelte van de verliezen van donderdag en vrijdag goedgemaakt, omdat beleggers zich weer concentreerden op het krappe mondiale aanbod en er een 'last-minute deal' in de VS plaatsvond die een shutdown van de Amerikaanse overheid tijdelijk voorkomt. Hierdoor lijkt de risicobereid weer wat toegenomen.

Overigens staat er voor woensdag 4 oktober weer een OPEC+ vergadering gepland, waarbij het de vraag is of men het huidige aanbod wat zal versoepelen of dat men zich aan de geplande verkrapping houdt.

De euro/dollar handelde rond lunchtijd 0,4 procent lager op 1,0530. De vrees voor een sluiting van de overheid leidde vorige week tot een tijdelijke verzwakking van de dollar. De oplopende rendementen op de obligatiemarkt voorspellen echter nog steeds een langdurig sterke dollar en voor langere tijd een lage euro, zo stelde marktanalist Teeuw Mevissen van Rabobank maandag.

Rabobank heeft intussen zijn visie op de euro/dollar aangepast naar "lower for longer", aldus Mevissen. Dat houdt in dat de bank de koers rond 1,02 verwacht over drie en zes maanden en rond 1,015 over een jaar.

Bedrijfsnieuws

De aandelen van Coinbase stegen 5 procent voorbeurs, nadat de cryptobeurs aankondigde dat het een licentie voor grote betalingsinstellingen had verkregen van de toezichthouder in Singapore.

De aandelen Tesla noteerden voorbeurs nagenoeg vlak in aanloop naar de cijfers over de autoverkopen die maandag naar verwachting zullen worden gepubliceerd.

Nvidia moet wellicht vrezen voor een mededingingsonderzoek door de Europese Commissie. Die kijkt of in de markt voor kunstmatige intelligentie wellicht misbruik is gemaakt van marktposities. De naam van Nvidia zou daarbij zijn gevallen. Het aandeel lijkt ruim een procent hoger te gaan openen.

Slotstanden

De S&P 500 verloor vrijdag 0,3 procent op 4.288,05 punten, de Dow Jones index daalde 0,5 procent naar 33.507,50 punten. De Nasdaq daarentegen sloot 0,1 procent hoger op 13.219,32 punten.