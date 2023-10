Video: NN en Adyen meest kansrijke aandelen voor oktober Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) Beursexperts twijfelen wat oktober gaat brengen. Dit blijkt uit de enquête van analist Corné van Zeijl van Cardano. Klik hier voor: NN en Adyen meest kansrijke aandelen voor oktober "Voor oktober zijn er evenveel optimisten als pessimisten", aldus Van Zeijl. Veel geopolitieke onrust, een scherpe stijging van de rente en een negatief effect van actiegroepen op bedrijven zijn factoren die de experts volgens de analist noemden. "Sommige experts denken dat we het einde van de renteverhogingen hebben gezien. Andere denken dat er nog een aantal komen." Top & flop De experts denken dat de aandelen NN Group en Adyen de beste keuzes voor oktober zijn. "De experts hebben een voorkeur voor afgestrafte aandelen", concludeerde Van Zeijl. Wegblijven is het volgens de experts bij Philips en ArcelorMittal. "Dit laatste aandeel staat opmerkelijk vaak bij de floppers", merkte Van Zeijl op. Bron: ABM Financial News

