Brussel doet vooronderzoek in markt voor AI-chips - media Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Europese Unie doet onderzoek naar chips voor kunstmatige intelligentie, naar aanleiding van mogelijk marktmisbruik. Dat meldde persbureau Bloomberg maandag. De Europese Commissie onderzoekt op informele wijze mogelijke misbruiken in de sector voor grafische chips, om te begrijpen of daar in de toekomst mogelijk ingegrepen moet worden. Dit vooronderzoek hoeft niet te leiden tot een formeel onderzoek of tot boetes. Franse autoriteiten hebben ook met marktpartijen gesproken over de cruciale rol die Nvidia speelt in AI-chips, het prijsbeleid van het Amerikaanse bedrijf en de impact op de prijsvorming van de tekorten aan dit soort chips. De Franse mededingingsautoriteit deed vorige week een inval bij een bedrijf in Parijs, dat verdacht werd van "anti-concurrentiepraktijken in de sector voor grafische kaarten." Volgens The Wall Street Journal was Nvidia het doelwit van die inval. De GPU-chips van Nvidia, die eerst populair werden in computerspellen, worden steeds belangrijker voor nieuwe systemen waarmee taalmodellen en andere soorten AI-software kunnen worden getraind. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.