Europese beurzen noteren lager

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen stonden maandag rond het middaguur licht lager, na aanvankelijke winsten bij de opening, terwijl beleggers het afwenden van de dreigenden Amerikaanse overheidssluiting afwogen tegen een langer hoog blijvende rente.

De brede STOXX Europe 600 index daalde 0,4 procent tot 448,32 punten, de Duitse DAX verloor 0,25 procent tot 15.347,16 en de Franse CAC40 zakte 0,4 procent tot 7.106,87 punten. De FTSE100 daalde 0,3 procent tot 7.581,94 punten.

Er waren gedurende de ochtend verschillende Europese landen die de inkoopmanagersindices voor de industrie publiceerden, waaruit bleek dat alle landen in deze sector nog steeds met krimp te maken hebben. Hoewel in sommige landen bleek dat de industrie minder hard was gekrompen, bleek voor de gehele eurozone dat de krimp juist iets was gestegen. De inkoopmanagersindex voor de industrie in de eurozone kwam deze maand uit op 43,4 tegen 43,5 in augustus.



Een lagere industriële productie wijst op een instortende vraag in de eurozone, volgens Pantheon Macroeconomics. Dit zal leiden tot banenverlies in de Europese fabrieken en dat zou de inflatie moeten drukken.

Het rendement op tienjarige Amerikaanse staatsleningen steeg weer boven 4,6 procent, nadat Republikeinen en Democraten hun politieke onenigheden opzij zetten om te voorkomen dat de Amerikaanse overheid op slot moest, omdat een schuldenplafond is bereikt. Tot midden november is financiering overeengekomen.

Voor 17 november moet er een nieuw akkoord worden bereikt. "En dat valt nog niet mee met tot op het bot verdeelde Republikeinse volksvertegenwoordigers in het Huis van Afgevaardigden", merkte investment manager Simon Wiersma van ING op.

Olie werd duurder. Een novemberfuture West Texas Intermediate steeg 1,0 procent tot 91,65 dollar terwijl Brent-olie voor december ook 1,0 procent meer kostte, namelijk 93,13 dollar.

De euro/dollar noteerde op 1,0537.

Bedrijfsnieuws

BAE Systems steeg een procent. Het bedrijf kreeg een contract voor nucleaire onderzeeëers van de Britse regering ter waarde van 3,95 miljard Britse pond.

Verzekeraart Allianz heeft Claire-Marie Coste-Lepoutre als nieuwe CFO voorgedragen, in plaats van Giuli Terzariol. Oliver Baete blijft CEO tot 2028.

Frankrijk stelt een onderzoek in naar de CEO van LVMH, de miljardair Bernard Arnault, in verband met mogelijke witwassen van geld in een deal met een Russische zakenman. Het aandeel LVMH daalde 0,4 procent.

Analisten van Berenberg blijven positief over Europese defensie-aandelen. Grotere defensiebudgetten zullen leiden tot meer omzetgroei. Rheinmetall zou de beste belegging zijn in dit licht. Toch daalde dit aandeel met 0,4 procent.



Een goed derde kwartaal voor Europese autofabrikanten neemt niet weg dat het vierde kwartaal moeilijker wordt en het zicht op 2024 troebel is, nu de onderliggende vraag vertraagt, volgens analisten van Bernstein. Zij merkten op dat Stellantis en Volkswagen beide de productie hebben teruggeschroefd. Stellantis maakte een pas op de plaats het aandeel Volkswagen steeg.

Futures Wall Street



De Amerikaanse beurzen gaan maandag een licht hogere opening tegemoet. Futures op de S&P 500 index noteren tot 0,1 procent in het groen.

De S&P 500 verloor vrijdag 0,3 procent op 4.288,05 punten, de Dow Jones index daalde 0,5 procent naar 33.507,50 punten. De Nasdaq daarentegen sloot 0,1 procent hoger op 13.219,32 punten.