Valuta: verkoopgolf obligaties voorspelt langer lagere euro

(ABM FN-Dow Jones) De euro/dollar zakte maandag weg, nadat een shutdown van de Amerikaanse overheid voorlopig is afgewend. Die vrees voor een sluiting van de overheid leidde vorige week tot een tijdelijke verzwakking van de dollar. De oplopende rendementen op de obligatiemarkt voorspellen echter nog steeds een langdurig sterke dollar en voor langere tijd een lage euro. Dat stelde marktanalist Teeuw Mevissen van Rabobank maandag.

"Er zit een element van opluchting in", zei analist Mevissen van Rabobank over de koersbeweging van maandag. De euro/dollar noteerde maandagochtend 0,1 procent lager op 1,0553, nadat de koers eind vorige week weer boven de 1,06 klom.

De rendementen op staatsleningen blijven intussen oplopen, ook in de Verenigde Staten, en de markt is gevoelig voor meer havikige uitspraken van beleidsmakers van de Federal Reserve, zei Mevissen.

"We hebben een enorme sell-off gezien in obligaties vorige week", aldus de analist. "Sommigen zeggen dat het lag aan de hogere olieprijzen, anderen noemen de langer hogere beleidsrente van de Fed of de stijgende term premiums". Die termijnpremie is het verschil in rendement tussen langer lopende en korter lopende obligaties.

"Het is natuurlijk altijd een combinatie van factoren", concludeerde de analist, die ook nog wees op de cao-onderhandelingen in de autosector in de Verenigde Staten, waar men praat over loonsverhogingen van 30 tot 40 procent. Dit zal niet helpen om de inflatie zodanig te laten zakken dat ook de rente weer omlaag kan.

Tegelijkertijd is de Amerikaanse economie ook onafhankelijker van de wereldwijde energiemarkt dan Europa, wat ook pleit voor een sterkere dollar.

Rabobank heeft intussen zijn visie op de euro/dollar aangepast naar "lower for longer", aldus Mevissen. Dat houdt in dat de bank de koers rond 1,02 verwacht over drie en zes maanden en rond 1,015 over een jaar.



De euro verloor in het afgelopen kwartaal meer 3 procent tegenover de dollar.