Beursblik: UBS verlaagt koersdoel DSM-Firmenich

Beeld: DSM-Firmenich

(ABM FN-Dow Jones) UBS heeft maandag het koersdoel voor DSM-Firmenich verlaagd van 108,00 naar 101,00 euro, maar met handhaving van het koopadvies. Dit bleek uit een analistenrapport van de Zwitserse bank. UBS heeft de verwachtingen voor de aangepaste EBITDA voor het derde kwartaal met 9 procent verlaagd, vanwege het uitblijven van een herstel in de vitaminemarkt. De Zwitserse zakenbank waarschuwde ook dat DSM-Firmenich de outlook voor 2023 weleens zou kunnen verlagen. De onderneming rekent op een EBITDA van 1,8 tot 1,9 miljard euro, maar UBS zit daaronder met zijn taxaties. En de analistenconsensus ligt aan de onderkant van de door DSM-Firmenich afgegeven bandbreedte. UBS verwacht op zijn minst dat DSM-Firmenich bij de aanstaande kwartaalcijfers zal waarschuwen dat het in 2023 aan de onderkant van de afgegeven bandbreedte zal uitkomen. Maar een verlaging naar 1,75 tot 1,8 miljard euro is volgens de bank ook mogelijk. UBS behoudt het koopadvies op DSM-Firmenich, omdat de analisten van mening zijn dat de risico’s voor 2023 en 2024 al voldoende zijn ingeprijsd in de koers. Bron: ABM Financial News

