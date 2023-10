AEX verzwakt gedurende de ochtend

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs koerste maandagochtend lager, nadat de inkoopmanagersdata voor de industrie in Europa een somber beeld schetsen. Rond de klok van elf uur verloor de AEX 0,5 procent op 724,98 punten.

Vanochtend werd bekend dat de Nederlandse industrie in september flink minder heeft geproduceerd. De inkoopmanagersindex daalde van 45,9 in augustus naar 43,6 in september, en dook daarmee verder onder de grens van 50,0, die het verschil aangeeft tussen groei en krimp. De productieomvang was voor de zevende maand op rij kleiner.

Er waren gedurende de ochtend meer Europese landen die inkoopmanagers voor de industrie publiceerden, waaruit bleek dat alle landen in deze sector nog steeds met krimp te maken hebben. Hoewel in sommige landen bleek dat de industrie minder hard was gekrompen, bleek voor de gehele eurozone dat de krimp juist iets was gestegen. De inkoopmanagersindex voor de industrie in de eurozone kwam deze maand uit op 43,4 tegen 43,5 in augustus.

Omdat de index nu al enkele maanden onder 50 noteert, is hoofdeconoom Cyrus de la Rubia van Hamburg Commercial Bank vrij zeker dat de recessie in de industrie doorzette. Hij verwacht geen serieus herstel voor het nieuwe jaar, maar de bodem is wellicht wel geweest.

Vanmiddag zal er ook aandacht zijn voor de inkoopmanagers data uit de VS.

De olieprijs steeg licht en een vat Brent olie handelde 0,4 procent hoger op 92,56 dollar. Hierdoor werd een klein gedeelte van de verliezen van donderdag en vrijdag goedgemaakt, omdat beleggers zich weer concentreerden op het krappe mondiale aanbod en er een 'last-minute deal' in de VS plaatsvond die een shutdown van de Amerikaanse overheid tijdelijk voorkomt. Hierdoor lijkt de risicobereid weer wat toegenomen.

"Pas op het allerlaatste moment werd er zaterdagnacht een akkoord bereikt over het tijdelijk verhogen van het schuldenplafond en is het op slot gaan van Amerikaanse overheidsinstanties daarmee ternauwernood voorkomen. Althans tijdelijk, want de 'oplossing' geeft ruimte in het budget tot 17 november. Voor die datum moet er een nieuw akkoord worden bereikt. Dat valt nog niet mee met een tot op het bot verdeeld Republikeinse volksvertegenwoordigers in het Huis van Afgevaardigden", merkte investment manager Simon Wiersma van ING op.



Het muntpaar euro/dollar koerste rond een niveau van 1,0560.

Stijgers en dalers

Onder de hoofdaandelen won verzekeraar NN Group 4 procent. Berenberg verlaagde het koersdoel in de nasleep van de uitspraak van het Hof in de woekerpolisaffaire, maar handhaafde wel het koopadvies. Ook ASR koerste hoger en wist 0,1 procent bij te schrijven. Berenberg verlaagde ook hier het koersdoel, van 52,20 naar 49,40 euro, maar met handhaving van het koopadvies.

Adyen wist 0,1 procent bij te schrijven, ondanks koersdoelverlagingen van Jefferies en Degroof Petercam. Degroof halveerde maandag het koersdoel voor Adyen van 1.470,00 naar 730,00 euro, maar handhaafde het Houden advies. Jefferies ging van 850,00 naar 758,00 euro, eveneens met een Houden advies.

DSM-Firmenich sloot de rij met een verlies van 3,4 procent. UBS verlaagde het koersdoel voor DSM met 7 euro naar 101,00 euro, maar herhaalde wel het koopadvies voor het aandeel.

In de AMX won Aperam 2 procent. Flitshandelaar Flow Traders verloor juist 5,7 procent nadat ABN AMRO Oddo het aandeel van de kooplijst had gehaald. Het advies werd verlaagd van Outperform naar Neutraal, en het koersdoel van 28,70 naar 19,80 euro, in aanloop naar de derde kwartaalcijfers op 26 oktober en bij gebrek aan aanjagers op korte termijn.

In de AScX won Sif Holding 1,7 procent en Pharming verloor 1,9 procent.

Op de lokale markt steeg Alumexx met 12,4 procent, nadat het bedrijf in de eerste zes maanden van 2023 flink is gegroeid dankzij overnames. In het eerste halfjaar van 2023 nam de omzet toe met ruim 300 procent ten opzichte van het eerste halfjaar 2022, tot een totaal van 15,3 miljoen euro.