ACM wijst bezwaren Apple af

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Autoriteit Consument en Markt heeft de bezwaren van Apple tegen de eerder door de ACM opgelegde last onder dwangsom afgewezen. Dit maakte de Nederlandse toezichthouder maandag bekend. In augustus 2021 legde de toezichthouder een last onder dwangsom op aan Apple, omdat het bedrijf misbruik maakte van haar machtspositie door onredelijke voorwaarden op te leggen aan datingappaanbieders die van de App Store gebruikmaken. Aangezien Apple deze overtreding niet binnen de daarvoor gestelde termijn ongedaan maakte, moest Apple voor een totaalbedrag van 50 miljoen euro aan dwangsommen betalen. De bezwaren die Apple hiertegen maakte, zijn volgens de ACM ongegrond. Dit heeft de ACM in haar besluit van 13 juli 2023 aan Apple bekendgemaakt. Apple heeft inmiddels tegen het besluit op bezwaar van 13 juli 2023 beroep ingesteld. Als de bodemrechter de ACM in het gelijk stelt, dan gaat de ACM over tot handhaving en publicatie van het geschorste onderdeel van het besluit. Bron: ABM Financial News

