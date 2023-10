Degroof Petercam verlaagt koersdoel Adyen Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Degroof Petercam heeft het koersdoel voor Adyen gehalveerd van 1.470,00 naar 730,00 euro, maar handhaafde het Houden advies. Dit bleek maandag uit een rapport van analist Michael Roeg. De autonome groei en EBITDA-marges waren in de eerste jaarhelft veel zwakker dan verwacht en daarom verlaagde de analist zijn taxaties voor de omzet in de komende jaren met circa 10 procent, en voor de EBITDA met 21 tot 25 procent en voor het nettoresultaat met 12 tot 19 procent. De koers van Adyen is sinds de halfjaarcijfers gehalveerd, door de afnemende groei en snel stijgende kosten. De gebrekkige transparantie werd opeens een probleem, omdat analisten dit niet hadden zien aankomen, aldus Roeg. Het enige positieve punt was de sterke toename van de rentebaten die Adyen verdient op zijn steeds grotere berg met cash. De omzetgroei vertraagde door concurrentie in Noord-Amerika, maar de analisten denken dat de wet van de grote aantallen ook een rol speelde: hoe groter je bent, hoe moeilijke het wordt om het groeitempo vol te houden. Adyen herhaalde de doelstelling om op de middellange termijn weer groeipercentages van 25 tot ruim 30 procent te behalen, maar Degroof Petercam betwijfelt of Adyen weer snel en structureel kan terugkeren naar dat groeitempo. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.