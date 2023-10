Jefferies verlaagt koersdoel Adyen Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Adyen

(ABM FN-Dow Jones) Jefferies heeft het koersdoel voor Adyen verlaagd van 850,00 naar 758,00 euro, met een onveranderd Houden advies. Dat bleek uit een maandag gepubliceerd rapport. Het totale verwerkte betaalvolume zal waarschijnlijk onder druk blijven in Amerika, aldus de analisten, die verder wezen op een moeilijkere vergelijkingsbasis en de economische vertraging. Een aankomende beleggersdag kan wellicht voor wat positief sentiment zorgen, maar beleggers kijken toch vooral naar de diepe dip in de omzetgroei, de hevige concurrentie en de kansen voor winstgevendheid op de lange termijn voor betaaldienstverleners. Jefferies verwacht dat Adyen een krachtige naam blijft in de betaalwereld, maar de hoge consensusverwachtingen en de kans dat financiële doelen niet worden gehaald, beperken de ruimte voor een ommekeer op korte termijn. Bron: ABM Financial News

