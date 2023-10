Achmea blijft hypotheken overnemen van ASR Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Achmea

(ABM FN-Dow Jones) Achmea Bank neemt ook de komende drie jaar nieuwe hypotheken over van ASR Nederland tot een bedrag van 1 miljard euro per jaar. Dat maakten de bedrijven maandagochtend bekend. De overeenkomst is een verlenging van een bestaande samenwerking. Sinds eind 2021 nam Achmea Bank al voor 2 miljard euro aan hypotheken over van ASR Nederland. In 2019 nam Achmea Bank het grootste deel van de toenmalige bankactiviteiten over van de verzekeraar. Aegon Asset Management treedt in de nieuwe overeenkomst op als relatiebeheerder voor Achmea Bank. De Nederlandse tak van Aegon werd begin dit jaar overgenomen door ASR. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.