Beursblik: Berenberg verlaagt koersdoelen NN en ASR

Beeld: NN

(ABM FN-Dow Jones) Berenberg heeft de koersdoelen voor NN Group en ASR Nederland verlaagd, na de overwinning van de Vereniging Woekerpolis bij het Gerechtshof in Den Haag op 26 september. Het koersdoel voor NN Group gaat omlaag van 55,80 naar 51,70 euro. De verlaging met ruim 4 euro is voor 1,40 euro toe te schrijven aan de verhoogde kosten van aandeleninkopen, die vanaf 2024 belast worden. De rest komt op het conto van de mogelijke kosten van een schikking voor 315.000 actieve polissen, uitgaande van 5.000 euro per polis. Dit komt neer op een bedrag van 0,7 miljard euro, na aftrek van de schikkingen die al zijn betaald. Berenberg verwacht dat NN Group zijn dividend en aandeleninkopen niet zal wijzigen tot de uitspraak van de Hoge Raad in cassatie, die nog achttien maanden op zich zal laten wachten. Nu al een aanpassing van het dividendbeleid zou kunnen worden opgevat als een erkenning van aansprakelijkheid, denkt analist Michael Huttner. De uitspraak van het Gerechtshof kan de deur openzetten voor een schikking van alle 2,25 miljoen unit-linked beleggingsverzekeringen die NN Group tot en met 2006 heeft verkocht, en niet alleen de 315.000 nog actieve polissen, stelt Berenberg. Dit is het hete hangijzer. Het koersdoel voor ASR Nederland gaat omlaag van 52,20 naar 49,40 euro. Ook hier gaat Berenberg uit van een vergoeding van 5.000 euro per polis, maar alleen voor de 474.000 nog actieve polissen. Dat zou neerkomen op 0,6 miljard euro na aftrek van eerder betaalde schikkingen, waardoor de solvabiliteit van ASR zou dalen van 188 naar 179 procent. Dit is nog altijd sterk, stelt Huttner. Omdat het Gerechtshof de eerdere schikkingen van ASR en Aegon heeft genegeerd, blijft er een kans dat alle 2,4 miljoen polissen die ASR en Aegon tot 2006 hebben verkocht in aanmerking komen voor een schikking. Het koersdoel voor ASR biedt een opwaarts potentieel van 40 procent, en dat voor NN Group zelfs 70 procent, merkt Berenberg op. De zakenbank herhaalde dan ook de koopaanbevelingen voor beide aandelen. Bron: ABM Financial News

