AEX start handelsweek naar verwachting terughoudend

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs gaat maandag op de eerste handelsdag van het nieuwe kwartaal naar verwachting lager van start. Futures op de AEX noteren ongeveer een uur voor de beursgong 0,3 procent in het rood.

De AEX steeg vrijdag nog 0,4 procent tot 728,79 punten. Op maandbasis verloor de hoofdindex echter meer dan 2 procent en op kwartaalbasis bijna 6 procent. Dit jaar staat er nog wel een plus van bijna zes procent op de borden.

Vrijdag was er in Europa vooral opluchting over meevallende inflatiecijfers in de eurozone in september, en in reactie daalde de Duitse tienjaarsrente met maar liefst 14 basispunten tot 2,82 procent. De inflatie in de eurozone kwam afgelopen maand uit op 4,3 procent, tegen 5,2 procent in augustus en een verwachting van 4,5 procent.

Wall Street gaf vrijdag winsten prijs in afwachting van een mogelijke ’shutdown’ van de Amerikaanse overheid. Dit scenario werd afgelopen weekend echter ternauwernood voorkomen. Het voorlopige akkoord, met een looptijd tot 17 november, sluit wel een nieuw steunpakket ter waarde van 6 miljard dollar voor Oekraïne uit. Hoofdgraadmeter S&P 500 sloot vrijdagavond 0,3 procent in het rood.

Rentevrees bepaalde afgelopen maand het sentiment en de S&P 500 verloor op maandbasis 4,9 procent, de techzware Nasdaq index gaf 5,8 procent prijs, terwijl de Dow Jones index in september 3,5 procent verloor.

De Amerikaanse tienjaarsrente piekte afgelopen week op 4,68 procent, maar daalde vrijdag tot 4,58 procent. Vanochtend steeg de rente echter alweer met vier basispunten. Begin vorige maand stond er nog een rendement van 4,11 procent op de borden. Vastrentende waarden lijken nu een stevig alternatief te zijn geworden voor de meer volatiele aandelen.

Door de stijgende obligatierentes vrezen sommige beleggers op Wall Street dat relatief dure, en daardoor extra rentegevoelige technologiegiganten niet langer als aanjagers van de S&P 500 en de Nasdaq kunnen fungeren.

Zeven megacap-aandelen, ofwel Apple, Microsoft, Amazon, Google, Nvidia, Tesla, en Meta zijn goed voor meer dan 80 procent van het totale rendement van 12 procent dat de S&P 500 in 2023 tot nog toe realiseerde. Volgens persbureau Reuters bedraagt de gemiddelde koers/winst verhouding van deze aandelen 31,8, berekend op basis van de verwachte winst voor de komende 12 maanden.

"Als de grote technologieaandelen onder druk komen te staan, gaan de indexen omlaag", waarschuwde analist Matt Maley van Miller Tabak. "Dan kunnen beleggers nerveus worden en hun beleggingsfondsen of indextrackers verkopen, en dan ontstaat er een sneeuwbaleffect."

Chinese groei onder druk

In Azië werd dit weekend bekend dat volgens cijfers van S&P Global de Chinese industrie en dienstensector minder hard groeiden.

De inkoopmanagersindex voor de Chinese industrie daalde volgens S&P Global van 51,0 in augustus naar 50,6 in september. Ondanks deze daling, groeit de Chinese industrie nu wel twee maanden op rij. De inkoopmanagersindex voor de dienstensector daalde daarnaast van 51,8 naar 50,2. Dat is de laagste stand in 9 maanden.

De officiële overheidscijfers lieten voor september juist stijgingen zien. De inkoopmanagersindex voor de industrie ging van 49,7 in augustus naar 50,2 in september. De index voor de dienstensector steeg van 51,0 naar 51,7.

De krimp in de Japanse industrie nam daarnaast toe.

De Chinese beurzen zijn vandaag dicht, net als de beurs in Seoel, vanwege feestdagen. De beurs in Tokio ging vannacht voortvarend uit de startblokken om vervolgens de winsten prijs te geven. In Sydney daalt de beurs daarnaast enkele tienden van een procent.

Beleggers hebben vandaag op macro-economisch vlak vooral aandacht voor de inkoopmanagersindices voor de industrie in september, die in de loop van de dag ook in Europa en Amerika worden vrijgegeven.

Vanochtend werd al bekend dat de Nederlandse industrie in september flink minder produceerde. De hoofdindex daalde van 45,9 in augustus naar 43,6 in september, en dook daarmee verder onder de grens van 50,0, die het verschil aangeeft tussen groei en krimp. De productieomvang was voor de zevende maand op rij kleiner.

Bedrijfsnieuws

Berenberg verlaagde maandag het koersdoel voor verzekeraar NN Group van 55,80 naar 51,70 euro, bij handhaving van het koopadvies. Het koersdoel voor ASR Nederland werd daarnaast verlaagd van 52,20 naar 49,40 euro. Ook hier herhaalde Berenberg het koopadvies.

Alumexx is in de eerste zes maanden van 2023 flink gegroeid dankzij overnames. In het eerste halfjaar van 2023 nam de omzet toe met ruim 300 procent ten opzichte van het eerste halfjaar 2022, tot een totaal van 15,3 miljoen euro.

Ondanks tegenvallende sportieve resultaten boekte AFC Ajax een nettowinst van 39,0 miljoen euro over het boekjaar 2022/2023. De winst is vooral te danken aan een aantal grote transfers in de zomer van 2022. De Raad van Commissarissen van AFC Ajax gaat Michael van Praag en Leo van Wijk voordragen als leden van de RvC.

Ease2pay behaalde in de eerste zes maanden van 2023 minder omzet dan in dezelfde periode een jaar eerder. Het verlies van Ease2pay nam echter ook af, van 1,3 miljoen euro in de eerste zes maanden van 2022 naar 888.000 euro eind juni.

Bever Holding behaalde in de eerste zes maanden van 2023 opnieuw een negatief resultaat, maar het verlies liep wel flink terug. Het nettoresultaat was 523.000 euro negatief. Dat was eind juni vorig jaar nog 58,8 miljoen euro negatief.

Slotstanden Wall Street

De S&P 500 verloor vrijdag 0,3 procent op 4.288,05 punten, de Dow Jones index daalde 0,5 procent naar 33.507,50 punten. De Nasdaq daarentegen sloot 0,1 procent hoger op 13.219,32 punten.