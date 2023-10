Van Zeijl: NN en Adyen meest kansrijke aandelen voor oktober

Vorige maand stond Adyen ook al bij de top: "Voor september hebben de experts vooral vertrouwen in Adyen". Op 1 september stond de openingskoers op 767 het slot in september was 700, een daling van zo'n 8,7%.



Vorige maand schreef ik hierover:



""De experts houden wel van een koopje", aldus Van Zeijl, wijzend op de koersval van 54 procent voor Adyen na de halfjaarcijfers.", bijzonder dat dit dan de experts zijn, ik zou toch verwachten dat experts minder naar relatieve aspecten zouden kijken. Relatief gezien lijkt 54% omlaag al snel een koopje, echter met ~31 miljoen aandelen a ~800 euro per stuk, zit je aan een waardering van ~24,8 miljard, dat lijkt mij toch wel wat veel met een H1 2023 EBITDA van 320 miljoen.



Blijkbaar denken de experts nieuwe maand, nieuwe kansen. Vorige maand was ik wat negatiever over Adyen, deze maand iets minder negatief (de koers is gedaald dus dat is dan de logische conclusie), maar ik ben dan ook geen expert.



Wat betreft NN durf ik geen voorspelling te doen, de afstraffing in de koers was fors, daar kan je inderdaad op gokken dat die weer opveert. Het probleem met de woekerpolissen gaat echter niet zomaar weg, dus dat kan het sentiment onder druk blijven zetten. Denk dat het er vooral aan ligt wat hier nog meer over in het nieuws komt de komende maand.