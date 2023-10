Flinke krimp Nederlandse industrie Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) De Nederlandse industrie heeft in september flink minder geproduceerd. Dit bleek maandag uit cijfers van Nevi en S&P Global. De hoofdindex daalde van 45,9 in augustus naar 43,6 in september, en dook daarmee verder onder de grens van 50,0, die het verschil aangeeft tussen groei en krimp. De productieomvang was voor de zevende maand op rij kleiner. De gegevens voor september wijzen volgens Nevi op de grootste teruggang van de bedrijfsomstandigheden in de Nederlandse productiesector sinds mei 2020, met een zwakke vraag die een negatief effect had op de productieomvang. Onder meer de vraag uit het buitenland was zwak en het aantal ontvangen nieuwe exportorders was in september aanzienlijk kleiner. Deze daling was echter wel iets kleiner dan vorige maand. De zwakke vraag had ook gevolgen voor de arbeidsmarkt en de Nederlandse producenten verkleinden hun personeelsbestanden voor de vierde maand op rij. Dit banenverlies was aanzienlijk en het grootste sinds juli 2020. "De situatie is niet zo ernstig als aan het begin van de pandemie, toen toeleveringsketens stil vielen, maar het is duidelijk dat de malaise in de industrie voortduurt", zei Albert Jan Swart, sectoreconoom industrie bij ABN AMRO. Een indexstand groter dan 50 wijst op groei, terwijl minder dan 50 krimp betekent. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.