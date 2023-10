Ajax draagt Van Praag en Van Wijk voor Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Raad van Commissarissen van AFC Ajax gaat Michael van Praag en Leo van Wijk voordragen als leden van de RvC. Dit maakte de club zondag bekend. De voordracht van Van Praag en Van Wijk heeft de steun van de Ondernemingsraad van Ajax. Van Praag zou na goedkeuring door de algemene vergadering van aandeelhouders voorzitter van de RvC worden en daarmee Pier Eringa opvolgen. Eringa treedt per 2 oktober af. Ajax organiseert op vrijdag 17 november een algemene vergadering van aandeelhouders. Jan van Halst heeft aan de Raad van Commissarissen laten weten "het niet meer zuiver te vinden" na 15 maart 2024, wanneer zijn tijdelijke dienstverband als directeur algemene zaken afloopt, terug te keren in de RvC. Bron: ABM Financial News

