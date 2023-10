Inkoopdata en banenrapporten bepalen beursweek

Bericht delen via:

(ABM FN-Dow Jones) De komende beursweek staat in het teken van de belangrijke Amerikaanse banenrapporten en een reeks aan inkoopdata voor de mondiale industrie en dienstensectoren.

Dit weekend werd er een tijdelijke oplossing gevonden voor de dreigende Amerikaanse shutdown. Maar de door Joe Biden bekrachtigde oplossing geeft slechts 45 dagen extra respijt.

Volgens ING zal een shutdown van de Amerikaanse overheid "de economie verstoren en de gegevensstroom beperken die de Fed nodig heeft om een verdere renteverhoging te rechtvaardigen." Met andere woorden: een shutdown maakt het waarschijnlijker dat de Federal Reserve klaar is met het verhogen van de rente.

De aandelenmarkten in Europa worden komende week niet beïnvloed door de Chinese beurzen, want die zijn dicht vanwege een nationale feestweek.

Verder begint de beursweek maandag met inkoopmanagersindexen voor de industrie in Japan, de eurozone en de VS. Voorlopige data lieten overwegend krimp zien.

Ook de Tankan index voor de Japanse economie in het derde kwartaal staat maandag op de rol, net als de werkloosheid in de eurozone en de bouwuitgaven in de VS.

Dinsdag is het relatief rustig met louter het rentebesluit van de Australische centrale bank en de vacatures in de VS. Woensdag volgen de inkoopdata voor de mondiale dienstensector.

Ook staan in de eurozone de detailhandelsverkopen op de rol en de producentenprijzen. Die laatste gelden als voorbode voor de ontwikkeling van de inflatie in de muntunie.

Verder verschijnen woensdag de fabrieksorders in de VS en de wekelijkse Amerikaanse olievoorraden. Het technisch comité van de OPEC+ houdt zijn periodieke vergadering om het beleid te evalueren. Mogelijk beweegt de olieprijs op geluiden vanuit dit overleg.

Belangrijkste item van de dag woensdag is wellicht het ADP-banenrapport uit de VS, dat door de markt toch vaak als voorloper wordt gezien voor het officiële banenrapport dat vrijdag wordt vrijgegeven. In de praktijk verschillen beide banenrapporten nogal eens van elkaar.

Donderdag staan de handelsbalansen van Duitsland en Amerika op de agenda, net als de wekelijkse steunaanvragen in de VS.

Vrijdag zal alle aandacht uitgaan naar het officiële Amerikaanse banenrapport. Verder staan ook de Duitse fabrieksorders op de planning.

Bedrijfsnieuws

Qua bedrijfsnieuws is het komende week nog vrij stil, voordat in de tweede week van oktober het internationale cijferseizoen weer op gang komt.

Op donderdag staan in Nederland nog buitengewone aandeelhoudersvergaderingen van InPost en Van Lanschot Kempen op de agenda. In België is het verder rustig.