AEX terughoudend aan einde van moeizame septembermaand

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is afgelopen week licht gedaald, waarmee een moeizame septembermaand terughoudend werd afgesloten, terwijl de obligatierentes opliepen. Met een slot van 728,79 punten op vrijdag verloor de AEX-index op weekbasis 0,2 procent. Vorige week daalde de hoofdindex 1,5 procent met een slot op 730,09 punten.

"De beurs lijkt deze maand zijn historisch zwakke prestatie wederom waar te maken", zei beleggingsspecialist Justin Blekemolen van Lynx.

De AEX verloor in september ruim 2 procent en in het derde kwartaal bijna 6 procent.

"Beleggers maken zich vooral zorgen over het feit dat de rente voor langere tijd hoger zal blijven. Zo voorspelde de Fed in zijn laatste dot plot minder renteverlagingen voor in 2024 dan eerst", zei de beleggingsspecialist.

Volgens Jamie Dimon, de CEO van JPMorgan Chase, moeten beleggers zelfs voorbereid zijn op een federal funds rate van 7 procent. Dit is in het slechtste scenario, wanneer stagflatie - een situatie van stijgende prijzen in combinatie met geen of lage economische groei - optreedt, zei de topman in een interview met de Times of India.

Vrijdag noteerde de Amerikaanse tienjaarsrente op 4,55 procent, het hoogste punt sinds eind 2007. En met bijna 2,85 procent noteerde de Duitse Bund op het hoogste niveau sinds de zomer van 2011.

Inflatiecijfers vielen afgelopen week evenwel mee. In Duitsland koelde de inflatie in september af tot 4,5 procent, van ruim 6 procent in de twee maanden ervoor. In de eurozone koelde de inflatie afgelopen maand af tot 4,3 procent en de kerninflatie tot 4,5 procent.

Volgens Deutsche Bank suggereren de data "dat de onderliggende inflatie sneller afkoelt dan de markt en de ECB hadden voorzien."

De PCE-kerninflatie in de VS, voor de Fed een belangrijke graadmeter, koelde in augustus af tot 3,9 procent, van 4,3 procent een maand eerder. De persoonlijke bestedingen stegen op maandbasis wel minder hard, met 0,4 procent, maar dit was conform de verwachting. In juli stegen de bestedingen nog met 0,9 procent.

"De Amerikaanse inflatie- en persoonlijke bestedingscijfers van vandaag zouden de verwachtingen voor een renteverhoging door de Federal Reserve in november wat kunnen temperen", zei marktanalist Michael Hewson van CMC Markets.

Beleggers vrezen dat de hoge olieprijzen ervoor zullen zorgen dat de inflatie ook langer hoog blijft. WTI-olie piekte deze week op ruim 95 dollar en kostte vrijdag 91 dollar. Op maandbasis betekende dit een stijging van 6 procent en op kwartaalbasis zelfs van 29 procent.

Frank Vranken van Bank Edmond de Rothschild wees op de "zeer krappe" situatie aan de aanbodzijde."En dat is precies waar OPEC+ ons wilde hebben. In een krappe situatie", aldus de marktkenner.

De aandelenmarkten begonnen de week al terughoudend, nadat de zorgen over de Chinese vastgoedmarkt weer oplaaiden. Het noodlijdende Evergrande meldde dat een plan om voor 35 miljard dollar aan schulden te herstructureren niet doorging.

Dit weekend werd er een tijdelijke oplossing gevonden voor de dreigende Amerikaanse shutdown. Maar de door Joe Biden bekrachtigde oplossing geeft slechts 45 dagen extra respijt.

Volgens Vranken komen er moeilijkere tijden aan voor de Amerikaanse economie, onder meer door de hoge olieprijzen en de hervatting van de afbetalingen van studieleningen die de jongere generatie Amerikanen raakt. De impact daarvan wordt gevoeld in de horeca en reisbranche.

Een berekening van Goldman Sachs laat zien dat bij een shutdown van 2 tot 3 weken de economische groei in de VS in het vierde kwartaal mogelijk 1 procentpunt lager uitkomt en dat er nog eens 0,5 procentpunt van de groei afgaan als de UAW-staking in de auto-industrie zeker een maand duurt, aldus Vranken.



"Kortom, de sterke groei in het derde kwartaal zal zich niet herhalen", denkt de marktkenner.

Afgelopen week werd bekend dat de Amerikaanse economie in het tweede kwartaal met 2,1 procent is gegroeid, tegen 2,2 procent in het eerste kwartaal.

De euro/dollar noteerde vrijdag rond 1,06. Op weekbasis een daling van 0,5 procent, op maandbasis van bijna 2 procent en op kwartaalbasis van 3 procent. ABN AMRO schat in dat er een serieuze test komt van het psychologische steunniveau van 1,05 dollar.

Stijgers en dalers

Verzekeraars waren afgelopen week de gebeten hond, nadat het Gerechtshof in Den Haag een nadelige uitspraak deed in de woekerpolisaffaire. NN verloor 16 procent en ASR 14 procent. Aegon hield de schade beperkt tot een verlies op weekbasis van minder dan 3 procent. Analist Jason Kalamboussis van ING oordeelde dat de verzekeraars te hard zijn afgestraft. NN en ASR hebben beide aangegeven in cassatie te gaan.

ASMI steeg afgelopen week ruim 3 procent na een beleggersdag. De outlookverhoging kwam niet als een verrassing en was volgens sommige analisten zelfs ietwat mager.

Adyen had na de recente malaise een goede week. Barclays verhoogde het advies van Gelijkgewogen naar Overwogen. Het koersdoel ging wel omlaag, van 7.100 naar 9.000 euro. Volgens de Britse bank heeft het aandeel een punt bereikt, waarop beleggers door de huidige onzekerheid heen moeten kijken en op de koopknop moeten drukken. Het aandeel won 8,5 procent op weekbasis en ging daarmee aan kop in de AEX.

In de AMX steeg Aperam bijna 2 procent. Het aandeel van de producent van roestvast staal stond aan het begin van de handelsweek onder druk na het afgeven van een zwakke outlook voor het lopende kwartaal, maar wist vervolgens te herstellen. Diverse analisten verlaagden wel hun koersdoel.

Air France-KLM verloor ruim 3 procent, nadat het luchtvaartbedrijf een order plaatse voor 50 Airbus 350-toestellen, met een optie voor nog eens 40. ING verlaagde het koersdoel afgelopen week. Verder uitte CEO Anne Regail van Air France kritiek op de nieuwe belasting van de Franse regering op luchthavenexploitanten, omdat dit oneerlijke concurrentie in de sector zou creëren.

OCI ging afgelopen week aan kop in de Midkap, met een winst van meer dan 4 procent. Jefferies verhoogde het advies van Houden naar Kopen, terwijl het koersdoel van 25,00 naar 34,00 euro ging. Alfen was hekkensluiter met een verlies van bijna 9 procent op weekbasis.

Just Eat Takeaway verloor ruim 8 procent en belandde daarmee onderaan in de index. De rechter in New York wil dat de minimumlonen voor maaltijdbezorgers worden verhoogd. Dit geldt ook voor Just Eat-dochter Grubhub.

TKH steeg licht op weekbasis na afronding van de verkoop van de Franse activiteiten aan private equity-groep Argos Wityu. De outlook werd vanwege deze desinvestering wel verlaagd. Met de verkoopopbrengst start het bedrijf een inkoopprogramma van eigen aandelen ter waarde van maximaal 25 miljoen euro.

In de AScX deed BAM goede zaken, met een plus van 5,5 procent op weekbasis. B&S Group leverde juist 6,5 procent in.

Ebusco verloor op weekbasis 2,5 procent en sloot vrijdag op 4,61 euro. Degroof Petercam verlaagde afgelopen week het koersdoel fors van 16,00 naar 6,70 euro. Aanleiding waren de teleurstellende resultaten over de eerste helft van 2023. Degroof denkt dat de verwachtingen van Ebusco voor de omzet en EBITDA-marge in 2028 niet haalbaar zijn.

Het lokaal genoteerde Onward schoot afgelopen week 31 procent omhoog. Het nieuws dat de ARC-IM Stimulator van Onward nu ook is ingezet om de functie van de bovenste ledematen na SCI te herstellen, is goed nieuws, zo stelde Degroof Petercam.

Renewi won zelfs 40 procent op weekbasis. Het bedrijf ging niet in op het overnamevoorstel van Macquarie Asset Management van 7,75 Britse pond per aandeel. Volgens Degroof Petercam zit er mogelijk een hoger bod in het vat. Value8, dat 2,4 procent van Renewi bezit, steeg op weekbasis 2,5 procent. De investeerder zei bij een bod van 7,75 pond per aandeel zijn belang niet te zullen aanmelden.