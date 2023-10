Tijdelijke oplossing om Amerikaanse shutdown te voorkomen Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN) Een shutdown van de Amerikaanse overheid is op het laatste moment voorkomen. De oplossing is echter slechts tijdelijk. Vannacht keurde de Amerikaanse Senaat een wet goed, waardoor de overheid nog 45 dagen extra open blijft. President Joe Biden heeft de resolutie reeds bekrachtigd, nadat de Senaat groen licht gaf, zo meldde hij zelf op Instagram. Met deze tijdelijke regeling wordt volgens Biden "een onnodige crisis voorkomen", die miljoenen "hardwerkende" Amerikaanse huishoudens zou hebben geraakt. "Dit is goed nieuws voor het Amerikaanse volk", aldus Biden. In de 45 extra dagen zullen het Huis van Afgevaardigden en de Senaat tot een oplossing moeten komen voor een nieuwe overheidsbegroting. De tijdelijke oplossing geeft geen ruimte voor nieuwe financiële steun aan Oekraïne. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.