Europese beurzen sluiten de maand positief af

(ABM FN-Dow Jones) De aandelenmarkten in Europa zijn vrijdag hoger geëindigd, mede geholpen door meevallende inflatiecijfers, wat weer de hoop voedt dat de Europese Centrale Bank de rente niet verder zal verhogen en wellicht mogelijk eerder dan verwacht weer kan verlagen.

De rente voor de toonaangevende Duitse tienjaarsrente daalde maar liefst met 14 basispunten tot 2,82 procent, waarbij gisteren nog bijna 2,97 procent werd aangetikt.

De Stoxx Europe 600 index steeg 0,4 procent tot 450,22 punten. De Duitse DAX liet een winst optekenen van 0,4 procent op 15.386,58 punten. De Franse CAC 40 won 0,3 procent bij een stand van 7.135,06 punten. De Britse FTSE sloot 0,1 procent in de plus op 7.608,08 punten.

De opleving van de laatste twee handelsdagen verkleinde het maandverlies, maar per saldo moesten de meeste indices terrein prijsgeven. De Stoxx Europe 600 verloor op maandbasis 1,9 procent. De Duitse DAX leverde 3,4 procent in en de Franse CAC 40 verloor 3,2 procent in september. De Britse FTSE wist daarentegen in september bijna 2 procent winst te boeken.

De koersen profiteerden vrijdag ook van de genomen adempauze van de oliemarkten en een terugval van de rentes. "De zwakte in de olieprijs lijkt te zijn veroorzaakt door winstnemingen nadat de prijzen in de VS een hoogste punt in een jaar bereikten", zo zei marktanalist Michael Hewson van CMC Markets.

Verder werd vandaag bekend dat de Britse economie in het tweede kwartaal op kwartaalbasis met 0,2 procent is gegroeid, gelijk aan een eerdere peiling. Het eerste kwartaal maakte na herziening van de cijfers een veel sterkere groei door dan eerder gemeld van 0,3 procent tegen een groei van 0,1 procent in een voorlopige meting.

De Franse inflatie bleef op jaarbasis met 4,9 procent in september gelijk aan de prijsstijging in augustus, maar de verwachting lag op 5,0 procent. De inflatie in de eurozone kwam in september uit op 4,3 procent tegen 5,2 procent in augustus en een verwachte 4,5 procent. De kerninflatie daalde naar 4,5 procent, van 5,3 procent. De verwachting voor september lag op 4,8 procent.

Olie noteerde vrijdag licht lager. Een november-future Brentolie handelde rond de sluiting van de Europese beurzen 0,1 procent lager op 95,30 dollar.

De euro/dollar noteerde licht hoger op 1,0582. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar op 1,0591 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op donderdag stond er een stand van 1,0560 op de borden.

Bedrijfsnieuws

In Amsterdam wist Adyen 5 procent bij te schrijven en verloor Shell vanwege de wat lagere olieprijzen ruim 2 procent.

In Frankfurt profiteerde Adidas van de beter dan verwachte kwartaalcijfers van Nike van donderdagavond. Het aandeel Adidas sloot ruim 6 procent hoger. Rheinmetall sloot vrijdag de gelederen met een verlies van ruim 3 procent.

In Parijs ging Unibail Rodamco aan kop en wist met een winst van 3,8 procent de dag af te sluiten. Ook Total Energies had last van de lagere olieprijs en verloor ruim 2 procent.

In Brussel deed bierbrouwer AB InBev goede zaken met een koerswinst van 3,4 procent na een koopaanbeveling van Bank of America.

Wall Street

De Amerikaanse S&P 500 noteerde rond het Europese slot 0,5 procent hoger op 4.320,95 punten.