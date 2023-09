Ajax boekt nettowinst Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Ondanks tegenvallende sportieve resultaten heeft AFC Ajax een nettowinst van 39,0 miljoen euro over het boekjaar 2022/2023 geboekt. Dit maakte de Amsterdamse voetbalclub vrijdagavond bekend. De stijging van de nettowinst met 63,3 miljoen euro, ten opzichte van het seizoen 2021/2022, is vooral te danken aan een aantal grote transfers in de zomer van 2022. Hierbij bedroeg het positieve resultaat 113,3 miljoen euro. In tegenstelling tot vorige seizoenen heeft corona geen impact meer gehad op de financiële resultaten, aldus Ajax. De netto-omzet steeg met 4 procent naar 196,3 miljoen euro. De fors lagere Europese premies werden gecompenseerd door extra inkomsten uit kaartverkoop ten opzichte van het seizoen 2021/2022 , toen enkele wedstrijden zonder publiek werden gespeeld door de coronamaatregelen, en dankzij de gestegen commerciële inkomsten. De kosten daalden met 3 procent naar 191,6 miljoen euro, voornamelijk door een daling van de salariskosten als gevolg van het niet uitkeren van sportieve premies door de teleurstellende sportieve resultaten. De operationele winst bedroeg zo 4,7 miljoen euro, tegenover een operationeel verlies van 7,6 miljoen euro een jaar eerder. De nettowinst bedroeg 39,0 miljoen euro ten opzichte van 24,3 miljoen euro een jaar eerder. Na toevoeging van het resultaat van 39,0 miljoen euro, bedraagt het totale vermogen van Ajax 236,6 miljoen euro. De directie en de Raad van Commissarissen stelden voor een dividend uit te keren van negen eurocent per aandeel. Vooruitzichten Ajax plaatste zich voor het seizoen 2023/2024 voor de groepsfase van de UEFA Europa. In het boekjaar 2023/2024 hebben bovendien de transfers plaatsgevonden van onder anderen Jurriën Timber, Edson Álvarez, Calvin Bassey en Mohammed Kudus. Mede door deze reeds gerealiseerde transferresultaten verwacht Ajax een positief nettoresultaat voor het boekjaar 2023/2024. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.