AEX sluit moeizame septembermaand toch positief af Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Euronext

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is vrijdag hoger geëindigd, waarmee er toch een positief einde kwam aan een moeizame septembermaand. De AEX steeg 0,4 procent tot 728,79 punten. Op maandbasis verloor de hoofdindex echter meer dan 2 procent en op kwartaalbasis bijna 6 procent. Op weekbasis bleef het verlies beperkt. Vooruitkijkend naar het vierde kwartaal zei marktanalist Michael Hewson van CMC Markets: "op dit moment zijn de aandelenmarkten nog steeds positief voor het jaar, met de Amerikaanse markten voorop." Maar de stijgingen op de Amerikaanse markten lijken in het komende kwartaal het meest kwetsbaar, "met enkele belangrijke technische indicatoren die zijn gesneuveld in de S&P 500 en Nasdaq 100, waardoor deze het risico lopen op verdere dalingen, nu de rente en de Amerikaanse dollar blijven stijgen", aldus Hewson. Vrijdag, de laatste handelsdag van september, ging de aandacht op macro-economisch vlak vooral uit naar de PCE-inflatie uit de Verenigde Staten. De kernprijzen stegen in augustus op maandbasis met 0,1 procent, waar een stijging van 0,2 procent was voorzien. Op jaarbasis koelde de PCE-kerninflatie in augustus conform de marktverwachting af tot 3,9 procent, van 4,3 procent in juli. De persoonlijke bestedingen stegen in augustus op maandbasis minder hard, met 0,4 procent, en dit was gelijk aan de verwachting. In juli stegen de bestedingen nog met 0,9 procent. Nu de favoriete maatstaf van de Federal Reserve voor inflatie duidelijk afkoelt, is er geen reden om de rente in het vierde kwartaal nog te verhogen, volgens economen van ING. "Vooral als we de komende maand niet veel data krijgen vanwege de grote kans op een shutdown van de [Amerikaanse] overheid", zei econoom James Knightley van ING. De beurzen laten zich vooralsnog niet van de wijs brengen door die naderende shutdown. Inflatiecijfers uit de eurozone waren eveneens een opsteker. In de eurozone koelde de inflatie afgelopen maand af tot 4,3 procent en de kerninflatie tot 4,5 procent. Volgens Deutsche Bank suggereren de data "dat de onderliggende inflatie sneller afkoelt dan de markt en de ECB hadden voorzien." De euro/dollar handelde richting het Amsterdamse slot op 1,0581. De prijs voor een vat WTI-olie daalde tot onder de 91 dollar in een volatiele sessie. Op maandbasis noteerde de olieprijs bijna 6 procent hoger en op kwartaalbasis zelfs 29 procent. De Amerikaanse tienjaarsrente daalde vrijdag tot 4,55 procent en de Duitse variant tot 2,84 procent. Op maand- en kwartaalbasis zijn de rentes flink gestegen en de huidige niveaus liggen even hoog als meer dan 10 jaar geleden. Stijgers en dalers Onder de hoofdaandelen wonnen de techaandelen Besi en Adyen ruim 2 tot 5 procent. ASML en ASMI stegen circa anderhalf procent. DSM-Firmenich steeg ruim 3 procent. Ook verzekeraars ASR Nederland en NN Group zaten in de lift, aan het einde van een moeizame week waarin de aandelen flink aan beurswaarde verloren na het oordeel van het Gerechtshof in de woekerpolisaffaire. Shell was één van de weinige dalers met een koersverlies van meer dan 2 procent. In de AMX won OCI ruim 6 procent op 26,39 euro. Jefferies verhoogde het advies voor OCI van Houden naar Kopen, terwijl het koersdoel van 25,00 naar 34,00 euro ging. Dalers waren er nauwelijks. TKH steeg met bijna 3,5 procent na afronding van de verkoop van de Franse activiteiten aan private equity-groep Argos Wityu. De outlook werd vanwege deze desinvestering wel verlaagd. Met de verkoopopbrengst start het bedrijf een inkoopprogramma van eigen aandelen ter waarde van maximaal 25 miljoen euro. SBM Offshore daalde ruim een procent. Verder waren de verliezen in de Midkap beperkt. In de AScX won BAM ruim 4,5 procent en Vastned en PostNL ruim 3 procent. De rechtbank heeft vrijdag geoordeeld dat het beroep van PostNL tegen het besluit van de Autoriteit Consument & Markt om geen vergunning te verlenen voor de overname door PostNL van Sandd, ongegrond is. De verliezen in de smallcapsindex waren beperkt. Wall Street De Amerikaanse beurzen noteerden rond het slot in Amsterdam verdeeld. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.