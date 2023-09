Beursblik: geen renteverhoging Fed nodig in vierde kwartaal Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Federal Reserve

(ABM FN-Dow Jones) Nu de favoriete maatstaf van de Federal Reserve voor inflatie duidelijk afkoelt, is er geen reden om de rente in het vierde kwartaal nog te verhogen. Dit schreven economen van ING in reactie op de PCE-inflatiecijfers die vrijdagmiddag verschenen. De kernprijzen stegen in augustus op maandbasis met 0,1 procent, waar een inflatie van 0,2 procent was voorzien. ING vreesde voor een kerninflatie van 0,3 procent, gelijk aan het Amerikaanse inflatiecijfer dat half september verscheen. "Nu hebben we drie opeenvolgende uitslagen van 0,2 of 0,1 procent op maandbasis voor wat de favoriete maatstaf van de Fed voor inflatie is. Dat zou moeten pleiten tegen de noodzaak van een renteverhoging in het vierde kwartaal, vooral als we de komende maand niet veel data krijgen vanwege de grote kans op een shutdown van de [Amerikaanse] overheid", zei econoom James Knightley van ING. Opvallend was wel dat het spaargeld van Amerikanen flink opwaarts werd herzien, wat er volgens ING op duidt, dat "de consument veerkrachtiger kan blijven dan we dachten." Dat pleit ervoor dat de Fed "het monetaire beleid langer krapper houdt", aldus Knightley. De kans op een renteverhoging in november werd na het verschijnen van de PCE-inflatie vrijdag ingeschat op 15 procent, zo bleek uit de CME FedWatch Tool. Ruim tweederde van de markt verwacht ook geen verhoging in december. Bron: ABM Financial News

