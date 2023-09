Rechtbank bevestigt oordeel ACM om geen vergunning te geven voor overname Sandd door PostNL Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De rechtbank heeft vrijdag uitspraak gedaan over het besluit van de Autoriteit Consument & Markt om geen vergunning te verlenen voor de overname door PostNL van Sandd. Dit meldde de toezichthouder na de uitspraak. "De rechtbank oordeelt dat het beroep van PostNL tegen dit besluit ongegrond is. Het besluit blijft daarom in stand", zei de ACM. Hoger beroep tegen de uitspraak is nog wel mogelijk. De ACM besloot op 5 september 2019 om aan PostNL geen vergunning te verlenen voor de overname van Sandd uit vrees dat er een monopolist zou ontstaan op het gebied van postbezorging. "De ACM verwachtte dat dit zou leiden tot prijsstijgingen voor consumenten, bedrijven en overheden die post versturen, zonder dat daar genoeg efficiëntievoordelen tegenover zouden staan", bracht de toezichthouder vrijdag in herinnering. PostNL tekende beroep aan tegen het ACM-besluit en vroeg tevens aan de staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat (EZK) om alsnog een vergunning te verlenen. Dat gebeurde op 27 september ook, waarna de overname van Sandd door PostNL werd afgerond. De rechtbank oordeelde op 11 juni 2020 echter dat de staatssecretaris van EZK die vergunning niet op goede gronden had verleend, waarmee het besluit om de vergunning te verlenen werd vernietigd. Op 2 juni 2022 zette het College van Beroep voor het bedrijfsleven definitief een streep door de vergunning. "Daardoor is het besluit van de ACM om een vergunning te weigeren herleefd en is het beroep van PostNL daartegen hervat", aldus de ACM, die vrijdag dus gelijk kreeg van de rechter. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.