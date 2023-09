Futures voorspellen hogere opening Wall Street

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen gaan vrijdag een hogere opening tegemoet, in afwachting van belangrijke inflatiecijfers. Rond lunchtijd noteerden de futures op de S&P 500 tot 0,4 procent in de plus.

Donderdag wist Wall Street in het groen te blijven ondanks de hogere obligatierentes. De Amerikaanse tienjaarsrente piekte even op 4,65 procent maar is inmiddels gedaald tot 4,54 procent, wat nog altijd het hoogste niveau is sinds eind 2007.

Op weekbasis is de tienjaarsrente 10 basispunten gestegen, in de maand september 35 basispunten en in het derde kwartaal zelfs bijna 70 basispunten.

De zorgen over de aanhoudend hoge rentes, die de Federal Reserve ook langer hoog lijken te willen houden, zorgen voor week-, maand- en kwartaalverliezen voor de drie grote indexen in New York.

De techzware Nasdaq lijkt op weg naar een verlies van zo'n 6 procent in de maand september en van ruim 4 procent in het derde kwartaal. De S&P 500 ligt op koers voor een daling van bijna 5 procent in de maand september en van ruim 3 procent in het derde kwartaal.

Vrijdag, de laatste handelsdag van de maand, gaat de aandacht op macro-economisch vlak vooral uit naar de PCE-inflatie. Ook het Amerikaanse consumentenvertrouwen en de inkoopmanagersindex voor de regio Chicago staan vanmiddag op de rol.

Verwacht wordt dat de kernprijzen in augustus op maandbasis met 0,2 procent zijn gestegen, gelijk aan een maand eerder. Op jaarbasis zou de PCE-kerninflatie in augustus zijn afgekoeld tot 3,9 procent, van 4,2 procent in juli.

De persoonlijke bestedingen zouden in augustus met 0,4 procent zijn gestegen op maandbasis, tegen een plus van 0,8 procent in juli. De inkomens van Amerikanen zouden vorige maand iets harder zijn gestegen, met 0,4 procent, tegen 0,2 procent in juli.

"De Amerikaanse inflatie- en persoonlijke bestedingscijfers van vandaag zouden de verwachtingen voor een renteverhoging door de Federal Reserve in november wat kunnen temperen", zei marktanalist Michael Hewson van CMC Markets.

De beurzen in de VS laten zich vooralsnog niet van de wijs brengen door de naderende shutdown van Amerikaanse overheidsdiensten.

"Vandaag ziet het ernaar uit dat we zondag beginnen met de landelijke sluiting van verschillende overheidsdiensten. Hoewel dit economisch niet zo belangrijk is als het bij een kortetermijnverschijnsel blijft, kan het wel het consumentenvertrouwen beïnvloeden", zei strateeg Frank Vranken van Bank Edmond de Rothschild.

De euro/dollar handelde rond lunchtijd bijna een half procent hoger op 1,0614. De prijs voor een vat WTI-olie schommelde tussen 91,75 en 92,25 dollar.

Bedrijfsnieuws

Alibaba, XPeng en andere populaire Chinese aandelen met een Amerikaanse beursnotering stegen vrijdag in de voorbeurshandel nadat Beijing had voorgesteld om de regels voor grensoverschrijdende gegevensstromen te versoepelen. Het voorstel van de Cyberspace Administration of China zou betekenen dat gegevensoverdrachten met betrekking tot internationale handel, wereldwijde productie en marketingactiviteiten die geen persoonlijke gegevens bevatten, niet langer een veiligheidsbeoordeling hoeven te ondergaan.

Nike heeft in het eerste kwartaal van zijn lopende boekjaar vrijwel stabiele resultaten behaald, waarbij de winst boven verwachting uitkwam. Het aandeel lijkt vrijdag 8 procent hoger te gaan openen. Aandelen van sportschoenenketen Foot Locker stegen voorbeurs 3 procent.

Aandelen van Tesla noteerden in de voorbeurshandel anderhalf procent in de plus, ondanks het nieuws over een aangespannen rechtszaak in Californië waarin de fabrikant van elektrische voertuigen wordt beschuldigd van racisme en een vijandig werkklimaat.

Nvidia noteerde voorbeurs ruim een procent in het groen. The Wall Street Journal meldde donderdagavond dat Franse mededingingsautoriteiten eerder deze week kantoren van Nvidia in Frankrijk zijn binnengevallen. Het bedrijf zou ervan worden verdacht concurrentiebeperkende praktijken te hebben toegepast in de sector van de grafische kaarten.

Slotstanden

De Amerikaanse beurzen zijn donderdag in het groen geëindigd, maar bleven wel onder hun hoogtepunt van de dag. De S&P 500 steeg 0,6 procent op 4.299,70 punten, de Dow Jones index won 0,4 procent op 33.666,34 punten en de Nasdaq sloot 0,8 procent hoger op 13.201,28 punten.