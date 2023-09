Europese beurzen hoger rond middaguur

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen noteerden vrijdag, op de laatste handelsdag van de maand en het kwartaal, hoger.

De breed samengestelde STOXX Europe 600 index noteerde vrijdag rond het middaguur een winst van 1,1 procent op 455,70 punten. De Duitse DAX liet een stijging zien van 0,8 procent naar 15.444,20 punten. De Franse CAC 40 noteerde een winst van 1,0 procent met een stand van 7.184,92 punten. De Britse FTSE steeg 0,8 procent naar 7.664,23 punten.

Investment manager Simon Wiersma van ING zag "eindelijk" de olieprijzen wat dalen op donderdag, waardoor ook de rentes terugliepen. Dit zorgde voor opluchting onder beleggers, zo zag Wiersma.

"De zwakte in de olieprijs lijkt te zijn veroorzaakt door winstnemingen nadat de prijzen in de VS een hoogste punt in een jaar bereikten", zo zei marktanalist Michael Hewson van CMC Markets.

De rente op staatsobligaties steeg de afgelopen week samen met de olieprijs, waarbij de rente op tienjarige Amerikaanse staatsobligaties donderdag even boven de 4,6 procent uitkwam. Die stijgende rente is een punt van angst voor beleggers. Maar vandaag daalde deze weer, naar 4,53 procent en dat is gunstig voor rentegevoelige aandelen.

Wall Street houdt volgens KBC verder ook Washington in de gaten. Een shutdown dreigt als er niet spoedig een oplossing wordt gevonden door de Republikeinen en Democraten.

De Britse economie groeide in het tweede kwartaal op kwartaalbasis 0,2 procent, gelijk aan een eerdere peiling. Het eerste kwartaal maakte na herziening van de cijfers een veel sterkere groei door dan eerder gemeld van 0,3 procent tegen een groei van 0,1 procent in een eerdere meting.

De Franse inflatie bleef op jaarbasis met 4,9 procent in september gelijk aan de prijsstijging in augustus, maar de verwachting lag op 5,0 procent. Op maandbasis daalden de prijzen met 0,5 procent. In augustus stegen de prijzen met 1,0 procent op maandbasis.

De Duitse werkloosheid bleef in september staan op 5,7 procent, terwijl er iets meer werklozen bij kwamen, maar met 10.000 minder dan de verwachte 15.000.

De voorlopige inflatie in de eurozone kwam over september uit op 4,3 procent tegen 5,2 procent in augustus en een verwachte 4,5 procent. De kerninflatie daalde naar 4,5 procent, van 5,3 procent. De verwachting voor september lag op 4,8 procent.

In de VS gaat vanmiddag alle aandacht uit naar de kerninflatie, die mee komt met de persoonlijke bestedingen en inkomens over augustus en verder de inkoopmanagersindex van de regio Chicago over september. Ook verschijnt het consumentenvertrouwen over september, zoals wordt gemeten door de universiteit van Michigan. Ook hierin zit een indicatie van de inflatieverwachting voor een jaar.

Sprekers zijn vrijdag de voorzitter van de ECB Christine Lagarde, de voorzitter van de Fed van St. Louis, Kathleen O'Neill, en de voorzitter van de Fed van New York, John Williams.

Olie noteerde vrijdag licht lager. Een november-future West Texas Intermediate noteerde 0,1 procent in het rood op 91,64 dollar, terwijl voor een december-future Brent 92,89 dollar werd betaald, een daling van 0,2 procent.

De euro/dollar noteerde op 1,0609. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar op 1,0591 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op donderdag stond er een stand van 1,0560 op de borden.



Bedrijfsnieuws

In Amsterdam lagen techaandelen er goed bij met winsten tot krap vier procent voor Adyen, Besi en ASMI. Umicore won in Brussel 3,4 procent.

Shell en Totalenergies leverden wat in, nadat de olieprijs wat terugliep.

De aandelen Adidas en Puma stegen vrijdag respectievelijk 6,5 en 3,6 procent, nadat Nike donderdag nabeurs met beter dan voorziene kwartaalcijfers kwam.

Futures Wall Street

De Amerikaanse beurzen gaan vrijdag naar verwachting een hogere opening tegemoet. Futures op de S&P 500 index noteerden 0,4 procent in het groen.

De S&P 500 steeg donderdag 0,6 procent op 4.299,70 punten, de Dow Jones index won 0,4 procent op 33.666,34 punten en de Nasdaq sloot 0,8 procent hoger op 13.201,28 punten.